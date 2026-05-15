Mercato OL : Trois dossiers agitent déjà le mercato lyonnais

Trois dossiers chauds animent déjà le mercato de l’OL, alors que le marché des transferts d’été n’est pas encore ouvert officiellement.

Mercato : Endrick retourne à Madrid, l’OL débouté

En tête de liste des priorités de l’OL cet été, il y a le dossier Endrick. Il a rejoint Lyon en janvier 2026 grâce à un prêt payant d’un montant de 1 M€. Fort des performances de la recrue brésilienne, le club rhodanien a déjà entamé des démarches pour tenter d’obtenir un nouveau prêt du joueur. Mais le Real Madrid a décidé de rapatrier son jeune attaquant à l’issue de son prêt sans option d’achat, selon les informations d’AS, confirmées par Globo Esporte.

Il est attendu dans la capitale Espagnole dès le début de la semaine prochaine, à en croire le média brésilien. Bien que le joueur de 19 ans a déclaré son souhait de prolonger son aventure à Lyon, le club rhodanien n’a pas les moyens de le garder dans son équipe. Endrick retourne donc à « La Maison Blanche » où la direction du club madrilène a décidé de lui faire de la place dans l’équipe première.

Arsenal et Chelsea en embuscade pour le Brésilien

D’ailleurs, si le Real Madrid accepte d’ouvrir les négociations pour un éventuel transfert, Lyon ne pourra pas rivaliser avec les nombreux prétendants du joueur de 19 ans, notamment Arsenal et Chelsea. L’international Brésilien (15 sélections) est évalué à 35 M€ par Transfermarkt, alors que Florentino Perez a déboursé 47,5 M€, hors bonus, pour le recruter à Palmeiras (Brésil) en juillet 2024.

Yaremchuk vers un transfert définitif à Lyon

Le deuxième dossier déjà sur la table de Michele Kang est celui de Roman Yaremchuk. Contrairement à Endrick, son prêt payant de 1,5 M€ est assorti d’une option d’achat de 5 M€, soit le double du prix auquel il est évalué. L’Olympique Lyonnais a jusqu’au 30 juin pour boucler le transfert définitif de l’International ukrainien.

La direction du club rhodanien devrait pouvoir le transférer définitivement, si son équipe se qualifie pour la Ligue des champions. Néanmoins, elle devra se méfier de la concurrence, car Trabzonspor (Turquie) et le Shakhtar Donetsk (Ukraine) sont en embuscade.

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Arrivé en renfort à la suite du transfert de Martin Satriano à Getafe en janvier, Roman Yaremchuk a été décisif dans le sprint final de la saison. L’avant-centre de 30 ans a marqué 4 buts et a délivré 1 passe décisive lors des 4 derniers matchs disputés.

OL : Karabec plus proche d’un retour au Sparta

Le troisième dossier sur lequel les décideurs lyonnais se penchent en interne concerne Adam Karabec (22 ans). Il a rejoint l’équipe de Paulo Fonseca pendant le mercato d’été, sous la forme d’un prêt payant de 300 000 €. Une option d’achat accompagne aussi son contrat d’un an. Elle est fixée à 3,5 M€, plus des bonus pouvant atteindre 800 000 €, ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 % sur une éventuelle revente future.

Régulier en début de saison, le milieu offensif tchèque a vu ton temps de jeu fondre au fil des journées de championnat. Avec les arrivées d‘Endrick et de Yaremchuk à l’hiver, il joue peu. En 2026, il n’a pas fait que 6 apparitions en Ligue 1, dont 4 très brèves.

À un match de la fin de la Ligue 1, Adam Karabec est plus proche d’un départ de l’OL que d’un transfert définitif. Toutefois, il est possible qu’il reste à Lyon, si son club, le Sparta Prague, revoit sa demande à la baisse. En effet, la situation financière actuelle du club de Ligue 1 plombe déjà son mercato.

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Michele Kang est contrainte de faire des ventes, comme l’avait annoncé Matthieu Louis-Jean, avant de pouvoir passer concrètement à l’offensive pour les dossiers en attente. « Nous ne sommes pas complètement guéris. Je pense qu’il y aura des objectifs de vente. Ils seront ciblés, ce sera à nous de faire l’arbitrage. Je ne peux pas vous dire le montant exact », avait-il déclaré sur RMC.