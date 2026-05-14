Mercato Monaco : Une offre surprenante tombe pour Akliouche

Maghnes Akliouche a de fortes chances de quitter l’AS Monaco lors du prochain mercato estival. Annoncé avec insistance du côté du PSG, le milieu offensif de 24 ans pourrait finalement filer à la Juventus Turin.

Mercato Monaco : Le PSG ne lâche pas Maghnes Akliouche

En cas de départ de Kang-In Lee, le Paris Saint-Germain a déjà ciblé le remplaçant idéal. Observé par Luis Campos plusieurs mois, Maghnes Akliouche pourrait enfin rejoindre les rangs du Paris SG lors du prochain mercato d’été.

Lisez aussi : Urgent ! Le transfert d’Akliouche au PSG bientôt bouclé !

Auteur d’une excellente seconde partie de saison, avec notamment de 7 buts et 11 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, le protégé de Sébastien Pocognoli a convaincu les dirigeants parisiens de s’aligner sur les exigences financières de leurs homologues monégasques pour le natif de Tremblay-en-France.

À voir

Mercato ASSE : Le sort de Kanté et de Soumahoro déjà scellé

Selon de nombreuses sources proches du dossier, le PSG garde une longueur d’avance, porté par la volonté de Maghnes Akliouche de rejoindre l’effectif de Luis Enrique, qui a déjà tenté de l’attirer l’été dernier. Et alors que le Paris Saint-Germain prépare une nouvelle offensive après la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain, la Juventus Turin tente de détourner ce dossier.

La Juve propose un échange inédit à l’AS Monaco

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche attire plusieurs grands clubs européens. La direction de l’AS Monaco espère récupérer au moins 50 millions d’euros dans cette opération. Une somme trop importante pour la Juventus Turin.

Lisez aussi : Mercato : Le prix d’Edon Zhegrova choque, l’OM en profite !

Pour faire baisser la note, la Vieille Dame proposerait à la formation princière de récupérer l’ailier kosovar Edon Zhegrova plus une enveloppe d’une vingtaine de millions d’euros pour laisser partir Akliouche.

Lire la suite sur l’AS Monaco

‎Mercato : Akliouche au PSG ? Une énorme incertitude révélée

À voir

PSG – Arsenal : Arteta annonce un retour XXL pour la finale

Mercato AS Monaco: Urgent ! Maghnes Akliouche choisit le PSG

D’après des sources proches des négociations, Thiago Scuro et les décideurs de l’ASM seraient en train d’étudier cette option avant de prendre une décision définitive. Le PSG semble toutefois particulièrement déterminé dans cette bataille estivale. Affaire à suivre…