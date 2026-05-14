Mercato : Le PSG déniche une doublure gratuite pour Hakimi

En quête d’une doublure de qualité à Achraf Hakimi, le PSG pourrait frapper fort avec un ancien de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Un joli coup totalement gratuit pour le club parisien.

Le PSG tenté par un ancien du LOSC pour faire souffler Hakimi

La récente blessure d’Achraf Hakimi et son absence longue durée posent un gros problème à Luis Enrique. Victime d’une entorse à la cheville le 4 novembre dernier face au Bayern Munich après un tacle assassin de Luis Diaz, l’international marocain n’a pas rejoué jusqu’à la Coupe d’Afrique des Nations organisée dans son pays durant l’hiver.

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Pour éviter de connaître pareille situation la saison prochaine, le PSG réfléchit sérieusement à l’idée de recruter un latéral droit pour assurer la rotation avec Hakimi, si une opportunité permet à Luis Enrique d’avoir d’autres options que Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou Joao Neves. Et parmi les nombreuses pistes explorées, Luis Campos serait bien tenté à l’idée de recruter Zeki Celik, selon nos informations.

L’ancien défenseur du LOSC réalise une saison pleine avec l’AS Roma, avec notamment 1 but et 4 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Titulaire indiscutable sous les ordres de Gian Piero Gasperini, l’international turc est indispensable dans le fameux 3-4-3 du technicien italien en tant que piston droit, un poste qui requiert des qualités qui rappellent celles d’Achraf Hakimi.

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Après la tentative manquée de l’hiver dernier, le Paris SG serait prêt à relancer ce dossier après la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai à Budapest, en Hongrie. Toutefois, la concurrence s’annonce importante sur cette piste.

Le Real Madrid suit Zeki Celik

Pour l’heure, rien n’indique que le Paris Saint-Germain passera à l’action cet été, mais ce dossier pourrait s’animer dans les semaines à venir. D’après Foot sur7, le Real Madrid, désireux de trouver un remplaçant de qualité à Dani Carvajal, et la Juventus Turin seraient également attentifs à la situation de Zeki Celik.

Mais le PSG possède un atout de taille dans cette affaire. En effet, Luis Campos, qui l’avait recruté à Lille en 2018, a gardé d’excellents rapports avec lui et cela pourrait compter au moment de faire un choix.

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À 29 ans, Zeki Celik pourrait être une excellente affaire pour le club de la capitale française qui bénéficierait du renfort d’un joueur très expérimenté sans payer la moindre indemnité de transfert, son contrat à Rome expirant le 30 juin prochain. Reste désormais à voir si Luis Campos et Luis Enrique passeront effectivement à l’action pour recruter Zeki Celik.