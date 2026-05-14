PSG – Arsenal : Arteta annonce un retour XXL pour la finale

Le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie, le PSG sera face à Arsenal FC pour la finale de la Ligue des Champions. Mikel Arteta, le manager du club anglais, a annoncé une bonne nouvelle pour cette rencontre.

Mikel Arteta n’écarte pas le retour de Timber face au PSG

Présent en conférence de presse ce jeudi, Mikel Arteta a déclaré qu’il était possible que son arrière droit Jurrien Timber, blessé à une cheville mi-mars, soit apte pour la finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie. Touché et encore incertain, l’international néerlandais de 24 ans conserve malgré tout une possibilité de participation.

Lisez aussi : PSG : Grosse inquiétude à Arsenal avant la finale de la LDC

« Cela a un peu progressé ces derniers jours, il se sent mieux. Nous allons essayer de le récupérer. C’est un joueur vraiment très important pour nous. Il fait tout ce qu’il peut pour aider l’équipe de toutes les manières possibles », a expliqué Mikel Arteta en conférence de presse. Pour autant, le technicien espagnol devra composer sans d’autres joueurs importants dans le secteur offensif.

Quel latéral droit face à Kvaratskhelia ?

Poursuivant, Mikel Arteta a avoué que son équipe ne pourra pas compter sur des absences majeures, notamment Ben White. Dimanche dernier contre West Ham, Arteta a aussi perdu son défenseur italien Riccardo Calafiori sur blessure. Celui qui peut jouer à gauche comme dans l’axe, voire à droite comme contre le Paris Saint-Germain en octobre 2024, sera-t-il de retour ce lundi contre Burnley ?

À voir

Officiel ! L’OM acte un gros deal avant la réception du SRFC

Lisez aussi : PSG-Arsenal : De terribles coups durs pour Mikel Arteta

« Non, nous ne savons pas s’il sera disponible pour le moment. Il reste encore quelques jours d’ici lundi. Espérons que ce ne soit rien de grave, mais nous devrons attendre de voir comment il réagit », a répondu le coach d’Arsenal. Ce jeudi, de nombreuses questions tournaient autour de la course au titre lors de la conférence de presse d’Arteta.

Mais l’entraîneur des Gunners a aussi été beaucoup interrogé sur l’identité du latéral droit qui sera amené à défendre face à Khvicha Kvaratskhelia le 30 mai prochain à Budapest, Ben White étant donc forfait et Timber très incertain. Le défenseur central de formation Cristhian Mosquera semble en l’état l’option la plus crédible, mais là encore, Arteta a pris soin de brouiller les pistes.

Lire la suite sur le PSG

PSG : L’incroyable plan de Luis Enrique pour briser Arsenal

À voir

Mercato ASSE : Le sort de Kanté et de Soumahoro déjà scellé

PSG : Gros coup dur confirmé à Arsenal avant la finale de C1

« Il existe différentes options en fonction de l’adversaire et de ce que nous voulons mettre en place au niveau des combinaisons et des schémas de jeu. Mais nous devons rester ouverts à cela, avec non pas une seule option, mais deux ou trois. Car les matches peuvent évoluer, des joueurs peuvent se blesser. Nous devons faire preuve de souplesse à cet égard et vraiment réfléchir à ces options », a annoncé l’ancien adjoint de Pep Guardiola.