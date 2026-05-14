Mercato ASSE : Le sort de Kanté et de Soumahoro déjà scellé

Prêtés avec option d’achat à l’ASSE, Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro vont-ils rester chez les Verts ou retourner dans leur club d’origine ?

Mercato : Abdoulaye Kanté parti pour rester à l’ASSE

Abdoulaye Kanté (20 ans) et Aboubaka Soumahoro (21 ans) ont renforcé l’ASSE, sous la forme d’un prêt, pendant le mercato d’hiver. Le premier est arrivé de Middlesbrough, le 30 janvier 2026, tandis que le deuxième a débarqué de Hambourg SV le 2 février 2026. Leur contrat prend fin à l’issue de la saison. Du coup, la question de leur avenir dans la Forez se pose déjà.

Selon les premières tendances, Abdoulaye Kanté est parti pour rester à l’AS Saint-Etienne. Il a réussi à s’imposer dans l’équipe de Philippe Montanier immédiatement. Le milieu défensif est désormais un élément clé dans l’entrejeu des Verts, en l’absence de Florian Tardieu et Mahmoud Jaber. Il a été titulaire à 12 reprises en 13 matchs disputés en Ligue 1.

Montanier séduit par le profil et les performances de l’Ivoirien

L’entraîneur des Verts ne manque pas une seule occasion pour l’encenser : « Abdoulaye Kanté, c’est un milieu de terrain polyvalent capable de récupérer des ballons et de bien les ressortir. Il apporte beaucoup de dynamisme depuis ses premières minutes ici, il est très performant ».

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Outre les performances de l’international Espoirs ivoirien, son état d’esprit irréprochable est un atout en faveur de son transfert définitif à l’ASSE. Philippe Montanier montre clairement qu’il a besoin de lui dans son équipe, probablement en Ligue 1 la saison prochaine.

« Abdoulaye un joueur intéressant, très discipliné et disponible. Il colle bien avec la mentalité stéphanoise. C’est quelqu’un toujours joyeux et c’est agréable d’avoir un garçon avec cet état d’esprit dans le groupe », a-t-il indiqué. Évalué à 5 millions d’euros, Abdoulaye Kanté sera sans doute la première recrue estivale de l’AS Saint-Etienne.

Aboubaka Soumahoro vers un retour à Hambourg

Concernant Aboubaka Soumahoro, il devrait retourner dans son club d’origine à Hambourg SV où son contrat est valide jusqu’en juin 2029. Recruté le dernier jour du mercato hivernal (2 février 2026), il n’a pas joué la moindre minute en plus de trois mois. Le défenseur central n’a pas eu la chance de s’exprimer sous le maillot des Verts, du fait de la forte concurrente à son poste.

S’exprimant sur la situation du Franco-Ivoirien, Philippe Montanier avait lâché des indices annonçant son retour en Allemagne. « Aboubaka arrive dans un secteur bien fourni. C’est difficile de s’introduire dans une défense qui marche bien. C’est difficile de sortir un central actuellement de notre défense […]« , a-t-il indiqué début avril.

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Pour rappel, l’ASSE compte cinq défenseurs centraux en dehors d’Aboubaka Soumahoro : Mickaël Nadé, Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer, Kevin Pedro et Chico Lamba (blessé).