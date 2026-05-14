Officiel ! L’OM acte un gros deal avant la réception du SRFC

L’OM accueille le Stade Rennais (SRFC) le dimanche à 21 heures pour le compte de la 34e et dernière journée de la Ligue 1. À trois jours de cette rencontre, le club marseillais a officialisé une importante signature.

L’OM renouvelle un partenariat majeur

Si Habib Beye et ses hommes ne sont pas encore certains de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM a officialisé ce jeudi la prolongation de son partenariat avec ÖKO Europe. Partenaire de l’Olympique de Marseille depuis le 20 décembre 2024, Öko Europe équipera désormais les équipes masculines et féminines du club phocéen.

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« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec ÖKO Europe. Cette collaboration, fondée sur la confiance et des valeurs communes, se poursuit pour une nouvelle saison et confirme la volonté des deux parties de s’inscrire dans la durée. ÖKO Europe équipera les joueurs et les joueuses de l’Olympique de Marseille lors de la saison à venir », écrit l’OM sur son site officiel.

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La marque de filtres conçus pour rendre l’eau du robinet « à nouveau agréable et propre à boire », là où le cheminement au fil des canalisations vétustes l’a « parfois dénaturée », poursuit ainsi son aventure avec l’écurie de Frank McCourt. Dans le cadre de cet accord, ÖKO Europe assure l’hydratation des équipes féminines et masculines de l’Olympique de Marseille.

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La marque française fournit aux joueurs et joueuses des gourdes filtrantes fabriquées à partir de plastique recyclable, dont la technologie de filtration, développée à partir de travaux de la NASA, élimine le chlore, les métaux lourds, les pesticides et les bactéries de l’eau du robinet. Des gourdes aux couleurs du club ont également été commercialisées au cours de la saison 2025-2026.

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ÖKO Europe bénéficie par ailleurs d’une visibilité sur la panneautique LED de l’Orange Vélodrome et sur les réseaux sociaux du club. Pour la saison à venir, l’entreprise équipera l’ensemble des joueurs et joueuses des deux équipes premières marseillaises.Une bonne nouvelle qui garantit déjà à l’Olympique de Marseille une manne financière non négligeable pour la saison prochaine.