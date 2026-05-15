ASSE : Un coup dur pour Lucas Stassin avant Rodez AF

Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, a reçu une très mauvaise nouvelle avant le play-off 2 contre Rodez AF, ce vendredi (20h30).

ASSE : Lucas Stassin absent à la Coupe du monde !

À quelques heures du décisif ASSE – Rodez AF au stade Geffroy-Guichard, Lucas Stassin a été informé de son absent à la Coupe du monde 2026. Il ne figure pas sur la liste de Rudi Garcia, sélectionneur de Belgique. Une liste de 26 joueurs que le technicien français a officialisée ce vendredi.

L’avant-centre des Verts espérait être sélectionné pour le Mondial prévu aux Etats Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin et 19 juillet 2026. Le premier avril dernier, le joueur de 21 ans de l’AS Saint-Etienne avait validé sa première sélection avec les Diables Rouges, lors du match amical contre la sélection du Mexique (1-1). Resté sur le banc contre les Américains, il avait joué 18 minutes face aux Mexicains.

L’attaquant de Saint-Etienne avait peu de chances d’être sélectionné

La participation à la Coupe du monde 2026 était le grand défi de Lucas Stassin cette saison. Il avait tenté de quitter l’ASSE pour se donner les moyens d’être sélectionnable. Resté finalement en Ligue 2, il avait peu de chances d’être dans sa sélection belge où les places coûtent très cher.

Le N°9 des Verts est victime de la grande forme de Matias Fernandez-Pardo (21 ans), qui a choisi de jouer pour la Belgique. Le jeune attaquant du LOSC est d’ailleurs préféré aussi à Loïs Openda de la Juventus.

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Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en championnat cette saison, Lucas Stassin sera très attendu contre RAF en play-off 2, mais aussi lors des deux probables matchs de barrages contre le 16e de Ligue 1.