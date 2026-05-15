Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, une vente XXL programmée

La direction du Stade Rennais veut se séparer d’un indésirable lors du prochain mercato estival. Une offre est déjà sur la table des dirigeants rennais.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana vendu cet été ?

Seko Fofana renaît au Portugal. Loin du Stade Rennais, le milieu ivoirien retrouve la gnaque sous les couleurs du FC Porto. Prêté cet hiver par les Rouge et Noir, Fofana n’a pas encore gagné sa place dans le onze de départ des Dragons. Il est pourtant devenu un supersub indispensable. En 18 apparitions, l’ancien joueur d’Al-Nassr a inscrit trois buts.

Face à de telles performances, le FC Porto souhaite désormais conserver le joueur de façon permanente. De son côté, l’international ivoirien se plaît au stade du Dragão, loin des critiques acerbes qui ont marqué ses débuts en Ille-et-Vilaine.

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La situation contractuelle complique toutefois les négociations. Seko Fofana a paraphé un bail jusqu’en juin 2029 avec le Stade Rennais. Pour l’instant, les dirigeants rennais n’ont pas encore pris une décision fixe concernant l’avenir de l’Éléphant. Ils attendent la fin de saison avant de valider un transfert définitif.

Le SRFC risque une perte financière colossale. En janvier 2025, Rennes avait investi 20 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain. Aujourd’hui, le FC Porto ne propose que 8 à 9 millions d’euros. Cette offre modeste s’explique par le statut de joker de luxe attribué au joueur par le staff portugais.

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Rennes doit donc trancher. Faut-il accepter cette proposition pour se libérer d’un salaire élevé ? Ou est-il préférable de réintégrer Fofana au sein de l’effectif breton, malgré le risque de voir sa valeur marchande fondre davantage ? Avec l’arrivée imminente d’Adrien Thomasson, le club breton pourrait décider d’acter le départ définitif de l’Ivoirien.