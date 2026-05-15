Mercato OM : Deux obstacles se dressent pour Adi Hütter

Adi Hütter figure parmi les sérieux candidats à la succession de Habib Beye. Sa signature est cependant loin d’être acquise. L’Olympique de Marseille se heurte à deux obstacles de taille.

Mercato : L’OM suit de près Adi Hütter, mais…

L’Olympique de Marseille va affronter le Stade Rennais ce dimanche avec un double objectif : se qualifier pour la ligue Europa et sauver une fin de saison cauchemardesque. En coulisse, l’avenir de Habib Beye se joue également. Le technicien sénégalais, excepté un improbable revirement, va quitter l’OM au terme de cette ultime journée.

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La direction marseillaise est déjà en quête d’un nouvel entraîneur pour le remplacer. Plusieurs pistes sont explorées, dont celle menant à Adi Hütter. L’entraîneur autrichien de 56 ans est libre de tout contrat depuis son départ de l’AS Monaco, en octobre. Il cherche un nouveau défi correspondant à ses ambitions sportives.

Francfort et un club anglais sont aussi à ses trousses

Le projet OM peut le séduire. Mais deux obstacles de taille se dressent sur son chemin. Le média Kicker assure que l’Eintracht Francfort suit de près son ancien mentor. Le club allemand envisagerait un retour de celui qui a dirigé l’équipe entre 2018 et 2021 afin de succéder à Albert Riera.

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L’autre menace vient d’outre-Manche. Un club de Premier League, dont l’identité reste secrète, tenterait aussi de recruter Adi Hütter. L’Olympique de Marseille devra donc faire face à des concurrents de poids sur ce dossier. EN attendant, le duel final contre Rennes s’annonce donc comme le premier acte indispensable pour le prochain mercato de l’OM.