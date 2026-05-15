Mercato OL : La porte de sortie s’ouvre pour trois Lyonnais

Trois joueurs de l’OL se dirigent tout droit vers la porte de sortie. Leurs contrats, expirant le 30 juin 2026, ne devraient pas être reconduits.

Mercato OL : Noham Kamara vers un retour au PSG

L’OL s’est renforcé pendant cette saison en se faisant prêter plusieurs joueurs. Les uns avec une option d’achat, les autres sans option d’achat. Le club rhodanien a pu obtenir la signature d’Endrick du Real Madrid et de Roman Yaremchuk de l’Olympiakos, grâce à des prêts payants, soit respectivement 1 M€ et 1,5 M€.

Noham Kamara aussi a rejoint Lyon en février 2026, sous la forme d’un prêt d’une durée de cinq mois, avec une option d’achat d’un montant de 4 M€. Son prêt du PSG est assorti d’un maximum de 2 M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

Mais le défenseur central n’a pas réussi à gagner sa place dans l’équipe de Paulo Fonseca. Il a joué seulement une minute contre l’OGC Nice à la mi-février et 5 minutes contre son club d’origine en avril dernier. Il a été confronté à la forte concurrence de Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Ruben Kluivert.

OL : Strasbourg, Leverkusen et KAS Eupen lorgnent le jeune défenseur

N’ayant pas la confiance du coach de l’Olympique Lyonnais, le Franco-Sénégalais va retourner à Paris. La clause d’achat liée à son contrat ne devrait donc pas être levée. Le joueur de 19 ans pourrait rebondir en Ligue 1.

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Selon nos informations, son profil intéresse le RC Strasbourg. Le Bayer Leverkusen en Bundesliga et KAS Eupen en Belgique ont aussi des vues sur Noham Kamara.

Hans Hateboer retourne à Rennes

Prêté par le Stade Rennais à l’OL ‘’en qualité de joker’’, Hans Hateboer (32 ans) a apporté son expérience au groupe des Gones. Il n’était parmi les premiers choix de Paulo Fonseca, mais plutôt dans la rotation. L’arrière latéral droit hollandais a surtout dépanné.

Il a fait 15 apparitions en Ligue 1, mais il a été titulaire 8 fois. Il a disputé 3 matchs en coupe de France, mais il n’a pas joué la moindre minute en Ligue Europa. Le défenseur de 32 ans devrait retourner à Rennes à l’issue du dernier de la saison. D’ailleurs, son prêt, expirant le 30 juin 2026, n’est pas accompagné d’une option d’achat.

Rachid Ghezzal part librement de Lyon

Rachid Ghezzal est le troisième joueur que l’entraîneur des Gones ne retiendra pas, à l’issue de la saison. Revenu à Lyon, son club formateur, alors qu’il était sans club en septembre 2025, il avait signé pour une seule saison.

À 34 ans passés, l’ailier droit n’est plus dans le projet du club rhodanien. Son faible temps de jeu l’indique clairement. Il a fait 10 apparitions en Ligue 1, mais il a été titulaire à seulement à 2 reprises. L’international Algérien (22 sélections) a disputé un bout de match en coupe d’Europe, malgré son expérience du haut niveau.

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Outre l’Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal avait joué à l’AS Monaco, à Leicester City, à la Fiorentina, au Besiktas et à Caykur Rizespor (Turquie). Il est désormais plus proche de la retraite que d’un nouveau défi.