Mercato OM : Surprise, Benatia finalise une dernière signature

Quelques jours avant son départ définitif de l’OM, Medhi Benatia tente un ultime coup en interne. Le directeur sportif sortant est en passe de conclure la prolongation du jeune latéral droit Kelyann Bezahaf.

Mercato : Medhi Benatia proche de verrouiller Kelyann Bezahaf à l’OM

L’Olympique de Marseille va affronter le Stade Rennais ce dimanche dans un Vélodrome sous haute tension. L’enjeu est double : arracher une place en Ligue Europa et sauver une fin de saison cauchemardesque. Sur le banc, Habib Beye joue son va-tout. Tandis qu’en coulisses, la révolution est en marche.

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Medhi Benatia s’apprête à quitter ses fonctions de directeur sportif. Il sera sans doute remplacé par Grégory Lorenzi, attendu dans les prochains jours à l’OM. Toutefois, le dirigeant marocain ne compte pas s’en aller sans verrouiller quelques pépites du centre de formation.

Après avoir prolongé Elies Daillo, le directeur sportif sortant est sur le point de finaliser un autre dossier. L’Équipe le confirme, Kelyann Bezahaf va signer son premier contrat professionnel à l’OM. L’affaire est déjà pliée en interne. Le latéral droit de 19 ans a impressionné par sa régularité.

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Il a fait 27 apparitions avec l’équipe réserve cette saison. Kelyann Bezahaf a même régulièrement été convoqué sur le banc de touche en Ligue 1 ces dernières semaines. Cette prolongation sera une belle récompense pour lui. Elle sera aussi un dernier acte fort signé Medhi Benatia avant de passer le témoin pour l’exercice 2026-2027.