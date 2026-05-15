Mercato FC Nantes : C’est fait, un nouvel homme débarque à Nantes  

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita boucle l’arrivée d’un ancien responsable. Philippe Mao est attendu à Nantes.

Mercato FC Nantes : Philippe Mao revient au FCN

Face au chantier colossal de la Ligue 2, le FC Nantes change de méthode. Philippe Mao, l’ancien coordinateur sportif écarté il y a un an, fait son grand retour à la Jonelière. Sa mission est d’épauler Waldemar et Franck Kita pour bâtir le futur effectif des Canaris.

Le club subit souvent des critiques pour son manque d’organisation sportive. Contrairement à la quasi-totalité des structures professionnelles, Nantes fonctionnait sans directeur sportif ni responsable du recrutement. Jusqu’ici, le duo Kita décidait de tout. Mais la descente à l’échelon inférieur impose une réorganisation immédiate de la cellule technique.

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L’information est révélée par Ouest-France. À 58 ans, ce technicien connaît parfaitement la maison jaune pour y avoir dirigé les U19 et la réserve. Philippe Mao agira désormais comme un directeur sportif. Il devra guider les choix des dirigeants lors du prochain marché des transferts.

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Depuis le départ de Baptiste Drouet en février dernier, Franck Kita gérait seul les arrivées. Cette solitude prend fin. Pour l’épauler, Philippe Mao ne vient pas seul. Un analyste vidéo spécialisé dans la Ligue 2 l’accompagnera. Une troisième recrue pourrait même rejoindre ce pôle pour former un véritable trio de prospection. Ce groupe proposera des profils ciblés à la direction du FC Nantes.