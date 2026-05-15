Mercato : Le Stade Rennais réussit un nouveau coup dingue  

La direction du Stade Rennais boucle un gros dossier avant l’ouverture du mercato estival. Un milieu de terrain va débarquer à Rennes dans les prochains jours.

Mercato : Adrien Thomasson en route vers le Stade Rennais

Adrien Thomasson a pris sa décision. Le capitaine lensois s’apprête à retrouver la Bretagne sous les couleurs du Stade Rennais. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain devrait devenir la première recrue estivale du club breton. Selon les informations du Parisien, l’accord est imminent.

À 32 ans, le leader des Sang et Or quitte l’Artois sur une note magistrale. Sa saison exemplaire, riche de quatre buts et dix passes décisives, a grandement contribué au succès du dauphin de la Ligue 1. Il tourne aujourd’hui une page majeure de sa carrière après avoir porté le maillot nordiste à 128 reprises.

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Ce transfert sonne comme un retour aux sources. Bien avant de briller à Nantes ou Strasbourg, Adrien Thomasson avait découvert la région lors d’un prêt au Vannes OC en 2013-2014. À l’époque, le jeune joueur d’Évian s’était illustré en National avec neuf réalisations.

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L’intégration en Ille-et-Vilaine s’annonce rapide. Le milieu retrouvera un environnement familier, marqué par la présence de l’entraîneur Franck Haise et du président Arnaud Pouille. Des visages connus sur le terrain, comme ceux de Samba et Frankowski, faciliteront également ses premiers pas dans ce nouveau projet. C’est un renfort d’expérience pour le milieu du Stade Rennais.