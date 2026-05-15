Mercato ASSE : Djylian N’Guessan se rapproche d’un transfert

À un an de la fin de son contrat à l’ASSE, Djylian N’Guessan devra faire un choix cet été. Prolonger son contrat ou quitter le club.

Mercato : Négociations au point mort entre l’ASSE et le clan N’Guessan

L’ASSE est en prospection pour renforcer son équipe pour la saison prochaine, mais elle attend la fin de la saison pour boucler les dossiers en attente. Outre Dennis Appiah, Brice Maubleu et Florian Tardieu, qui se dirigent vers un départ libre, le cas Djylian N’Guessan est sur le bureau de Kilmer Sports Ventures (KSV).

Contrairement aux trois premiers, son contrat est valide jusqu’au 30 juin 2027. Nénamoins, il n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec son club formateur. Ses représentants ont reçu des propositions pour la prolongation de son contrat, mais ils l’ont repoussée. Le clan de la pépite de 17 ans ne trouve pas les offres de la Direction stéphanoise assez intéressantes.

L’AS Saint-Etienne va ressortir le dossier Djylian N’Guessan après les barrages. Si elle retrouve l’élite, elle pourrait faire une nouvelle proposition, un peu plus alléchante, pour renforcer le contrat de l’international U20 français (7 sélections).

ASSE : L’attaquant de 17 ans transféré cet été ?

En effet, KSV souhaite clairement conserver son joyau, afin de lui permettre de se développer au sein de son équipe professionnelle et de prendre plus de valeur, avant un éventuel futur transfert. Pour l’instant, il est évalué à 5 M€ par Transfermarkt. Cependant, sa cote devrait grimper grâce à son fort potentiel.

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Si l’ASSE et les agents de Djylian N’Guessan ne trouvent pas un terrain d’entente, il est fort probable que la porte d’un transfert s’ouvre. Pour éviter le départ libre du joueur très prometteur en 2027, KSV ventures serait contraint de la vendre cet été.

Chelsea et Dortmund s’activent pour recruter Djylian N’Guessan

Les prétendants se bousculent d’ailleurs déjà. D’après nos informations, Chelsea en Premier League et le Borussia Dortmund en Bundesliga gardent les yeux sur le Franco-Ivoirien. Les Blues avaient en effet transmis une première offre, estimée à 8 M€ aux Verts, mais elle a été refusée, selon L’Equipe. Le club londonien pourrait revenir à la charge cet été.

Quant au Borussia, il reste en embuscade au cas où les négociations entre l’ASSE et Djylian N’Guessan échouent. En tout cas, le fait que le prodige stéphanois ait des touches à l’étranger n’est pas bon signe pour KSV.

Un talent précoce à Saint-Etienne

Issu de la génération 2008 de l’académie du club stéphanois, Djylian N’Guessan a rapidement gravi les paliers au Centre de formation, grâce à son talent. Ayant rejoint l’Académie en 2015, il a signé son premier contrat professionnel le 8 novembre 2024.

Il a joué ensuite son premier match avec l’équipe A de Saint-Etienne, le 4 janvier 2025, en Ligue 1, soit à seulement 16 ans 4 mois. En Équipe de France, le jeune avant-centre est passé des U16 aux U20 en l’espace de deux ans (2023-2025). Il est évidemment surclassé, car il a encore 17 ans.

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Le natif de Saint-Nazaire n’a cependant pas encore réussi à s’imposer dans l’équipe professionnelle des Verts. Il n’a joué qu’une douzaine de bouts de matchs. Soit précisément 8 en Ligue 1, 3 en Ligue 2 et 1 en coupe de France.