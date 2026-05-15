Mercato FC Nantes : Ça chauffe, Kita met un autre cadre sur le marché  

Le FC Nantes doit se séparer de certains joueurs lors du prochain mercato estival après la descente de l’équipe en Ligue 2. Un buteur est poussé vers la sortie.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed sur le départ

L’aventure nantaise de Mostafa Mohamed touche à sa fin. Après la chute du FC Nantes en Ligue 2, l’avenir du buteur égyptien semble désormais s’écrire loin de la Beaujoire. Le départ du joueur paraît inévitable lors du prochain marché estival. Les dirigeants nantais veulent assainir leur finance.

L’attaquant a tranché : il restera en Europe. Cette décision écarte d’emblée les rumeurs d’un retour en Égypte. Bien que le Pyramids FC ait tenté une approche concrète, l’international de 28 ans a décliné la proposition pour privilégier sa carrière européenne. Il souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau.

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Le FC Nantes doit impérativement s’alléger. Avec un salaire brut de 100 000€ par mois, Mostafa Mohamed dispose de l’une des rémunérations les plus lourdes du vestiaire. Son contrat court jusqu’en juin 2027, mais son rendement actuel complique la donne.

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Le Pharaon a inscrit 4 buts en 24 matchs cette saison. Il ne sera pas retenu. Sa valeur marchande, estimée à 4M€, représente une opportunité financière pour un club en reconstruction. Pour la direction du FC Nantes, l’objectif est désormais de boucler ce transfert et toucher un joli chèque. Les Kita ciblent déjà de nouvelles pépites pour la prochaine saison en Ligue 2.