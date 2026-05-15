Désireux de s’offrir un renfort de qualité au milieu de terrain, le PSG pourrait avoir une belle ouverture sur la piste menant à Mateus Fernandes, révélation de la saison à West Ham. Le club anglais est vendeur.

Mercato : Le PSG à la lutte avec Arsenal pour Mateus Fernandes

Recruté pour 44 millions d’euros l’an dernier, Mateus Fernandes enchaîne les belles performances malgré la saison catastrophique de West Ham. Selon les informations du média The Athletic, le milieu de terrain de 21 ans devrait être vendu par les Hammers lors du prochain mercato d’été afin de renflouer les caisses du club londonien.

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D’ores et déjà pisté par plusieurs cadors européens, l’international portugais se retrouve ciblé par le Paris Saint-Germain. Toujours attentif à l’évolution des jeunes talents portugais, Luis Campos pourrait passer à l’offensive pour Mateus Fernandes, sous contrat jusqu’en juin 2030, afin de renforcer l’entrejeu des Rouge et Bleu. Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier.

D’après les informations du tabloïd britannique The Times, Arsenal serait tout aussi intéressé par le renfort de l’ancien joueur de Southampton. À l’instar du PSG, leur adversaire en finale de la Ligue des Champions, les Gunners attendent l’issue de la saison avant de lancer son offensive véritablement. En effet, si West Ham est relégué en Championship, Arsenal aura de fortes chances de recruter Mateus Fernandes.

West Ham d’accord pour laisser partir Mateus Fernandes

Ces dernières heures, The Athletic a confirmé l’intérêt du Paris SG pour Mateus Fernandes. Le site anglais assure même que le club de la capitale française est bien placé dans ce dossier et pourrait profiter du réseau de son directeur sportif, Luis Campos, pour finaliser cette opération.

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« Le PSG est bien intéressé par Mateus Fernandes. Il est attendu qu’il soit vendu cet été, indépendamment de la ligue dans laquelle West Ham se trouvera la saison prochaine. West Ham espère toutefois obtenir une plus-value significative par rapport au montant déboursé l’an dernier », explique la source britannique. En grande difficulté en cette fin de saison, West Ham s’est déjà fait à l’idée qu’il serait impossible de retenir l’ancien crack du Sporting Portugal.

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Cependant, le Paris Saint-Germain devra se montrer généreux puisque le club londonien veut encaisser un montant plus important que les 44 millions d’euros déboursés pour le recruter en août 2025, Southampton conservant 15% des bénéfices de sa revente. Luis Campos sait donc ce qui lui reste à faire.