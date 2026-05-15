Mercato OM : 3 clubs veulent Greenwood, la réponse tombe !

La nouvelle direction de l’OM risque de se séparer de Mason Greenwood cet été. Trois prétendants se positionnent déjà pour le recruter lors de ce mercato estival.

Mercato : Déjà des courtisans se signalent pour Greenwood

L’Olympique de Marseille va vivre un été de tous les dangers. Le club, confronté à un déficit qui inquiète sérieusement la DNCG, doit impérativement dégraisser son effectif. Et si sept joueurs ont déjà reçu leur bon de sortie, le doute plane sur l’avenir de Mason Greenwood.

Le meilleur buteur de l’OM cette saison se retrouve aujourd’hui au cœur d’un bras de fer entre urgence comptable et ambition sportive. L’attaquant anglais, en marge de la cérémonie des trophées UNFP, avait surpris son monde en affichant son désir de « rester » à Marseille. Cette déclaration forte ne garantit rien.

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Car si Mason Greenwood s’éclate sous les couleurs phocéennes, la pression des concurrents s’intensifie. Le tabloïd britannique The Sun le confirme, trois prétendants prestigieux sont à ses trousses. À savoir la Juventus Turin, le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid.

Un gros dilemme pour l’Olympique de Marseille

Cet intérêt croissant complique l’équation pour l’Olympique de Marseille. Conserver Mason Greenwood, meilleur joueur du club lors des deux dernières saisons, lui assurerait une stabilité technique indispensable. Toutefois, une vente permettrait de dégager une plus-value colossale et d’alléger sa masse salariale.

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La tendance penche actuellement vers un départ à condition de recevoir offre XXL. Un chèque de plus de 60 millions d’euros est régulièrement évoqué. Les différents clubs intéressés sont ainsi prévenus. Le dénouement de ce feuilleton dictera sans doute les ambitions de l’OM pour la saison à venir.