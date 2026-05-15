INFO Mercato : Un transfert à 15M€ relancé au RC Lens !

Le RC Lens pourrait de nouveau passer à l’action pour Lassine Sinayoko lors du prochain mercato estival. Déjà approché par les Sang et Or l’été dernier, l’attaquant de l’AJ Auxerre figure toujours parmi les profils offensifs suivis de près par les dirigeants lensois.

Mercato RC Lens : Les Sang et Or insiste pour Lassine Sinayoko

Le dossier Lassine Sinayoko reste bien actif du côté du RC Lens. Comme l’a rapporté Frédéric Joly, correspondant de RMC Sport à Auxerre, le club nordiste conserve un intérêt marqué pour l’international malien. Très intéressé l’été dernier, Lens avait même envisagé transmettre une offre estimée à près de 6,5 millions d’euros pour tenter de convaincre les dirigeants auxerrois.

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Mais alors que le transfert semblait bouclé, les discussions avaient finalement échoué dans les derniers instants du mercato. Il faut dire que Lassine Sinayoko sort de la saison la plus aboutie de sa carrière en Ligue 1. L’attaquant présente un bilan impressionnant de 10 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres de championnat. Des statistiques qui ont naturellement renforcé sa valeur marchande sur le marché des transferts, notamment au RC Lens.

Auxerre verrouille son attaquant

Conscient de l’intérêt suscité par son capitaine, l’AJ Auxerre a sécurisé sa situation contractuelle en janvier dernier. Le club bourguignon a prolongé Lassine Sinayoko jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option.

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Dorénavant estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, l’international malien pourrait néanmoins faire l’objet d’un transfert compris entre 10 et 15 millions d’euros. Le RC Lens devra aussi faire face à la concurrence de l’AS Saint-Étienne et de Crystal Palace, également attentifs à ce dossier.