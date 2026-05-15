Coupe du Monde : Incroyable annonce pour un crack du PSG !

Alors que les sélections nationales dévoilent leurs listes pour la prochaine Coupe du Monde 2026, un crack du PSG a reçu une grande nouvelle ce vendredi après-midi. Explications.

Coupe du Monde : Un jeune du PSG dans la liste de Sabri Lamouchi

La Coupe du Monde 2026 arrive à grands pas et les sélections nationales dévoilent déjà leurs différentes listes. Une compétition qui va concerner de très nombreux joueurs du PSG. Les différents sélectionneurs vont dévoiler leurs listes dans les prochains jours. Pour l’instant, cinq membres de l’équipe première de Luis Enrique ont été appelés pour cette compétition avec l’équipe de France.

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Il s’agit de Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Lucas Hernandez. Mais ce ne seront pas les derniers. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur de la Tunisie, Sabri Lamouchi, a annoncé la liste des 26 qui disputeront la Coupe du Monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

🚨 𝗡𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗘 𝗞𝗛𝗔𝗟𝗜𝗟 𝗔𝗬𝗔𝗥𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 ⵑ 🇹🇳🏆💎 pic.twitter.com/NdV5YgGCQg — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) May 15, 2026

Et dans cette dernière figure un titi du PSG. En effet, le sélectionneur tunisien a décidé de faire appel à Khalil Ayari. Le jeune milieu offensif de 21 ans est capable de fulgurance et de dribbles déroutants sur son couloir. Dans cet élan, le média tunisien Ettachkila rapporte que Luis Enrique va faire monter Khalil Ayari en équipe première ces prochains jours.

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Le jeune ailier va ainsi participer pour la première fois à un entraînement avec le groupe professionnel du PSG. Une vraie récompense pour un joueur qui n’a pas encore eu la chance de jouer avec l’équipe première du Paris Saint-Germain et brille avec les équipes de jeunes, qui continue de grandir dans l’ombre depuis son arrivée au club en septembre passé.

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Dans cette liste de la Tunisie figure également l’ancien parisien Ismaël Gharbi, qui joue actuellement au FC Augsbourg. Lors de cette Coupe du monde 2026, la Tunisie affrontera le Japon, les Pays-Bas et la Suède lors de la phase de poules.