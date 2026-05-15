Mercato Stade Rennais : Décision prise, un phénomène force son départ

Le milieu de terrain du Stade Rennais, Seko Fofana a choisi sa prochaine destination et attend le feu des dirigeants du club.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana vers un transfert définitif à Porto ?

Le mariage entre Seko Fofana et le FC Porto semble fait pour durer. Actuellement prêté par le Stade Rennais, le milieu ivoirien a totalement conquis le club portugais. Les dirigeants de Porto souhaitent désormais transformer ce prêt en transfert définitif dès l’ouverture du prochain mercato.

Son aventure en Bretagne n’était pas fructueuse. Sous les ordres d’Habib Beye, Fofana n’était plus un titulaire indiscutable. Ce départ vers le Portugal a agi comme un déclic. En 18 matchs, il a claqué 3 pions et servi une offrande, devenant une pièce maîtresse de la rotation dans l’entrejeu des Dragons.

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L’international ivoirien ne cache plus son bonheur. S’il restait évasif en avril dernier auprès du journal A Bola, évoquant simplement sa joie d’avoir rejoint cette formation, sa position s’est clarifiée. Le milieu de terrain se sent chez lui à Porto. Selon les informations de Mais Futebol, le nouveau champion du Portugal souhaite passer à l’action pour sécuriser son joueur avant de retrouver la Ligue des champions l’an prochain.

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La décision finale appartient aux Rouge et Noir. Actuellement cinquièmes de Ligue 1, le Stade Rennais lutte pour une qualification européenne. Le club breton refuse de précipiter son mercato. Les dirigeants rennais attendent le bilan de fin de saison pour fixer leurs exigences financières. Le désir est désormais mutuel : Seko Fofana veut rester, et Porto veut le garder. Le milieu de terrain est estimé à 8 millions d’euros sur le marché.