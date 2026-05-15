OL : Après Tessmann, un autre crack forfait face au RC Lens

L’OL a perdu un deuxième joueur sur blessure, avant le dernier match décisif de la saison, contre le RC Lens, dimanche (19h).

OL : Pubalgie pour Morton, absent contre le RC Lens

L’OL affronte le RC Lens, dans deux jours, lors de la dernière journée de Ligue 1. S’il n’y a plus d’enjeu pour les Lensois, déjà assurés de finir à la 2e place au classement, l’équipe de Lyon joue une place en Ligue des champions. Elle vise la 3e place occupée par le LOSC, pour aller directement en C1.

Pour ce faire, les Gones doivent remporter leur dernier match. Cependant, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Tyler Morton, un joueur clé de son dispositif tactique. Victime d’une pubalgie, il est déclaré forfait contre le Racing Club de Lens.

« Tyler est dans le dur physiquement depuis quelque temps. Il a essayé cette semaine, mais ça n’a pas été concluant », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Avant le milieu de terrain britannique, le club rhodanien était privé de Tanner Tessmann, dont la saison est terminée depuis le début de ce mois.

Tyler Morton ne subira pas d’opération

Recruté à Liverpool pendant le mercato d’été 2025, à 10 millions d’euros, Tyler Morton est un joueur clé de Lyon. Il a pris part à 29 matchs en Ligue 1, dix en Ligue Europa et 4 en coupe de France. Soit 43 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues.

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Paulo Fonseca espère le retrouver en pleine forme la saison prochaine. Il se réjouit justement du fait que le joueur de 23 ans n’ait « pas besoin d’opération » pour traiter son mal. « Il y a les vacances qui arrivent, il va se reposer et se remettre comme il faut », a-t-il annoncé.