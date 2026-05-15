Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye finalement maintenu ?

Habib Beye était jusqu’ici pressenti pour quitter l’OM au terme du choc contre le Stade Rennes. Mais l’entraîneur marseillais vient lui-même de semer le doute. Il n’exclut pas de poursuivre l’aventure à Marseille la saison prochaine.

Mercato OM : Habib Beye sème le doute sur son avenir

Le dénouement est proche pour l’Olympique de Marseille. Les Phocéens tenteront de battre le Stade Rennais ce dimanche dans un Vélodrome électrique. Les hommes de Habib Beye le savent très bien, ils jouent leur survie continentale lors de cette ultime journée. Une victoire est impérative pour se qualifier en Ligue Europa et atténuer les cicatrices d’un exercice éprouvant.

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Au cœur de cette tempête, l’avenir de Habib Beye semblait scellé. La nouvelle direction de l’OM étant à la recherche d’un nouvel entraîneur. Sauf que le principal concerné refuse catégoriquement d’endosser l’habit du partant avant la fin de la saison. L’ancien consultant sportif a d’ailleurs été interrogé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi.

Habib Beye a habilement botté en touche, préférant entretenir le doute sur son sort. Il assure que l’heure n’est absolument pas aux bilans individuels mais à la mobilisation générale du vestiaire marseillais. « Mon avenir n’a aucune importance », a-t-il martelé à plusieurs reprises, replaçant l’intérêt de l’OM au-dessus des débats.

Un discours axé sur la qualification en Ligue Europa

Habib Beye a également invoqué l’ADN européen du club, rappelant avec émotion son propre passé à l’Olympique de Marseille. « J’ai eu la chance en tant que joueur de jouer une finale de Ligue Europa ». Cette culture de l’excellence est le seul moteur valable pour motiver ses troupes.

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Son discours reste axé sur « la qualification en Ligue Europa ». Car s’il doit quitter le banc marseillais, il compte le faire la tête haute. Et peut-être convaincre sa direction de le maintenir pour la saison prochaine.