Mercato : Incroyable deal en vue entre le PSG et la Juventus

Le dossier Randal Kolo Muani pourrait prendre une tournure totalement inattendue lors du prochain mercato estival. En échec à Tottenham, l’attaquant du PSG pourrait retourner à la Juventus Turin.

Mercato PSG : Un échange totalement fou avec la Juventus ?

Le Paris Saint-Germain travaille sur le renforcement de son effectif. Et ça pourrait passer par un nouveau super sub en sortie de banc. D’après La Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani veut changer d’air pour retrouver de la régularité loin du PSG. L’attaquant a totalement relancé sa carrière lors de son passage à Turin avec 10 buts en 22 matchs.

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Et donc pour relancer sa carrière, l’international français se voit retourner à la Juventus, même sans Ligue des Champions. Le club italien, de son côté, aimerait également retrouver Kolo Muani. Les Bianconeri sont donc prêts à passer à l’action pour récupérer le natif de Bondy dès cet été.

Pour convaincre leurs homologues du PSG de libérer définitivement le joueur de 27 ans, les dirigeants turinois envisageraient une offre de 40 millions d’euros. Et selon les informations du média transalpin, la Vieille Dame aimerait intégrer Jonathan David dans le deal.

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Très décevant depuis son arrivée à la Juve en août 2025, l’international canadien cherche un nouveau point de chute pour rebondir la saison prochaine et pourrait se laisser convaincre par l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique dans le meilleur club européen de ces deux dernières années.

La Gazzetta assure que le scénario d’un échange entre Kolo Muani et Jonathan David commence sérieusement à prendre de l’ampleur en Italie. D’autant que Jonathan David a fait ses preuves en preuves en Ligue 1 au poste de numéro 9.

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Avec les possibles départs offensifs cet été, notamment celui de Gonçalo Ramos, une arrivée de l’ancien avant-centre du LOSC Lille pourrait être une belle affaire pour le Paris Saint-Germain, qui disposerait d’un nouveau joker de luxe derrière Ousmane Dembélé.