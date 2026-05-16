ASSE : Une cible prioritaire de Saint-Etienne lui échappe

La cible prioritaire de l’ASSE, pour la succession de Gautier Larsonneur, n’est plus accessible ! Un grand club anglais est sur le point de la recruter.

Mercato : L’ASSE en quête d’un vrai dernier rempart

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L’ASSE savoure encore l’exploit réussi par Brice Maubleu, vendredi contre Rodez AF, lors du match de play-off 2. Le gardien numéro 2 des Stéphanois a arrêté 4 des 10 tirs au but des Ruthénois. Il a ainsi qualifié son équipe pour les barrages, en sortant du banc de touche.

En attendant de connaître l’issue de la saison stéphanoise, le dimanche 24 mai prochain, la Direction du club cherche un nouveau gardien de but. Elle est en quête d’un véritable dernier rempart pour la saison prochaine, probablement en Ligue 1.

Visé par Saint-Etienne, Ewen Jaouen file vers Newcastle

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Cependant, la cible principale de l’AS Saint-Etienne, Ewen Jaouen, est sur le point de lui échapper. Selon Sacha Tavolieri, il va rejoindre Newcastle United FC en Premier League. Un accord est en passe d’être finalisé avec le Stade de Reims, pour un transfert autour de 20 millions d’euros, à en croire le journaliste belge.

Le portier de l’Équipe de France Espoirs (2 sélections) ne rejoindra donc pas l’ASSE, mais plutôt les Magpies en Premier League, si les informations de la source se confirment. Kimer Sport Ventures va devoir se tourner vers d’autres cibles pour se renforcer à un poste si décisif.

Jaouen parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2

Dernier rempart du Stade de Reims, Ewen Jaouen (20 ans) a largement contribué à la bonne saison du club champenois, qui a fini à la 6e place aux portes des play-offs. Il a été auteur de 15 clean sheet et n’a concédé que 35 buts en 34 matchs disputés en Ligue 2.

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Sur le plan individuel, l’imposant portier (2 mètres) était nommé aux Trophées UNFP, dans la catégorie de meilleur gardien de but de Ligue 2. Tout comme Gautier Larsonneur de l’ASSE.