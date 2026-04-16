Mercato ASSE : L’intérêt de KSV pour un gardien se confirme

L’ASSE garde les yeux sur un jeune gardien de but en Ligue 2. Il est l’une des cibles prioritaires pour cet été. La piste révélée il y a quelques semaines se confirme.

ASSE : Gautier Larsonneur N°1 en Ligue 1 ?

L’ASSE est clairement à la recherche d’un gardien de but pour prendre la place de Brice Maubleu (36 ans) en fin de contrat le 30 juin 2026. En cas de retour en Ligue 1, le club aura également besoin d’un portier au profil de véritable dernier rempart pour les Verts.

Dans cette logique, Gautier Larsonneur devrait être relégué sur le banc comme doublure, dans l’élite. Mohamed Toubache-Ter soutient pourtant le contraire. Il assure que le portier de 29 ans restera le gardien de but titulaire, en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Mathys Niflore, potentiel futur gardien de Saint-Etienne

Malgré cette affirmation de l’Insider, l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Mathys Niflore prend de l’épaisseur. Titulaire avec l’USL Dunkerque lors du match contre les Stéphanois, il pourrait rejoindre le club ligérien cet été. L’intérêt de Kilmer Sports Ventures (KSV) pour l’imposant portier (1,92 m) est évoqué par le commentateur de beIN Sports, Clément Grèzes. Il a glissé lors du match : « Mathys Niflore dont on parle comme un potentiel gardien du futur à l’ASSE ».

Il faut noter que le portier de 19 ans appartient à Toulouse FC, jusqu’en juin 2029. Il est donc prêté à Dunkerque pour cette saison. Numéro 1 dans le Nord, il a disputé 25 matchs en Ligue 2, dont 24 comme titulaire. Il a concédé 28 buts et a réussi 6 clean sheet. Selon Transfermarkt, il est évalué à 2,5 millions d’euros.

ASSE Mercato : Hervé Koffi et Ewen Jaouen sur les tablettes

A quatre journées de la fin du championnat, l’avenir de Mathys Niflore est encore flou. Le Téfécé va-t-il le transférer à l’AS Saint-Etienne ou va-t-il le récupérer pour en faire l’un de ses gardiens la saison prochaine ? Toutes les options restent ouvertes.

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Dans le Forez, les Stéphanois ont également d’autres pistes, notamment celles menant vers Hervé Koffi du RC Lens (prêté à Angers SCO) et Ewen Jaouen du Stade de Reims.