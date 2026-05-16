Mercato OM : C’est terminé pour ce milieu, direction l’Angleterre  

Le divorce est acté. Après un passage totalement raté à l’OM, Ethan Nwaneri s’apprête à quitter la Canebière par la petite porte pour retrouver Londres cet été.

Mercato OM : Ethan Nwaneri va quitter Marseille

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Les dirigeants de l’OM ne vont pas badiner pendant le prochain mercato estival. Sans une qualification pour la Ligue des Champions, certains joueurs vont plier leur bagage. L’opération dégraissage sera lancée dans les prochaines semaines pour assainir les finances du club. Pas de folie cet été. La recrue hivernale Ethan Nwaneri ne sera pas conservée.

Le passage du milieu offensif anglais à Marseille est un échec. Il n’entre pas dans les plans du coach Habib Beye ni de la direction marseillaise. Arsenal ne compte pas pour autant lui faire de cadeau. Selon les informations de SportsBoom, la direction des Gunners a placé l’espoir anglais sur la liste des transferts.

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Le club londonien veut un chèque compris entre 55 et 60 millions d’euros pour le céder. Arsenal souhaite également inclure un pourcentage sur une future revente pour sécuriser ses arrières. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande d’Ethan Nwaneri est estimée à 40 millions d’euros. L’échec marseillais est cuisant.

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À Marseille, Ethan Nwaneri a disputé 9 matchs de Ligue 1, a inscrit deux buts et délivré une offrande. Malgré son contrat courant jusqu’en 2030, le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du coach d’Arsenal Mikel Arteta, qui privilégie désormais une vente sèche. Cette situation attire les convoitises. Aston Villa et Chelsea surveillent de près le dossier de l’Anglais, espérant le relancer la saison prochaine.