Mercato : Après Dro, le PSG vise une autre pépite du Barça !

Six mois après avoir recruté Dro Fernandez pour 8 millions d’euros, Luis Enrique et le PSG rêvent d’arracher une autre pépite au Barça lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG surveille un joueur important du Barça

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Avec un contrat courant jusqu’en juin 2031, une valeur marchande estimée à 100 millions d’euros, et une clause libératoire fixée à 500 millions, Fermin Lopez est carrément intouchable au sein de l’effectif du FC Barcelone. Mais le besoin de liquidités du club espagnol et l’intérêt de plus en plus affiché du PSG sont à même de changer la donne dans ce dossier lors du prochain mercato estival.

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Le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son milieu de terrain cet été. Avec le potentiel départ de Fabian Ruiz, Luis Enrique veut plus de profondeur et de polyvalence dans l’entrejeu parisien. Dans cette optique, le club de la capitale suivrait désormais Fermin Lopez avec beaucoup d’attention, selon les informations du site El Nacional.

À 23 ans, Fermin Lopez s’impose comme l’un des joueurs les plus efficaces du championnat espagnol. Le protégé de Hansi Flick enchaîne les performances solides depuis le début de la saison. Toutes compétitions confondues, il affiche déjà 13 buts et 17 passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues. Ses statistiques attirent logiquement plusieurs grands clubs européens avant le mercato d’été.

Le PSG apprécierait particulièrement sa polyvalence offensive et sa qualité technique dans les petits espaces. Luis Enrique verrait aussi d’un bon œil l’arrivée d’un joueur aussi créatif. Sauf que le FC Barcelone ne veut pas entendre parler d’un départ de Fermin Lopez.

Le FC Barcelone ferme la porte à double tour au PSG

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La presse espagnole confirme l’intérêt de plus en plus prononcé du PSG pour Fermin Lopez. Ancien coach du Barça, Luis Enrique, qui a lancé le jeune homme en sélection nationale, apprécie ses nombreuses qualités, notamment sa facilité à passer de milieu offensif à ailier gauche, tout en pouvant évoluer un cran plus bas.

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Cependant, Fichajes précise que le Paris SG n’est pas seul sur ce dossier, puisque Chelsea rêverait également de recruter le natif d’El Campillo. En quête d’un second souffle après une saison 2025-2026 compliquée, les Blues seraient prêts à formuler une offre à hauteur de 100 millions d’euros pour tenter de faire craquer les Blaugranas.

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Toutefois, Joan Laporta et Deco, président et directeur sportif du Barça, ne devraient pas céder. Le PSG devra donc probablement formuler une offre exceptionnelle pour espérer changer la situation actuelle ou se faire une raison et oublier cette piste.