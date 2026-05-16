Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita réussit un nouveau coup XXL

La direction du FC Nantes est sur le point de boucler un autre dossier. Un gardien de but va prolonger son contrat.

Mercato FC Nantes : Alexis Mirbach va prolonger son bail

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Alexis Mirbach reste au FC Nantes. Le troisième gardien des Canaris va prolonger son contrat de deux ans. Il sera lié au club jusqu’en 2030. Le jeune portier de 21 ans sécurise donc son avenir en Loire-Atlantique. Cette signature marque le début d’un grand remaniement estival devant les filets nantais.

Le départ d’Anthony Lopes est acté. En fin de contrat, le gardien portugais quittera le club gratuitement cet été. Son futur se dessine déjà en Espagne, où le Rayo Vallecano lui fait les yeux doux. Selon les informations de Fichajes, le club madrilène suit le joueur de très près pour renforcer son effectif. Les discussions entre la direction espagnole et l’entourage de Lopes progressent. Sa régularité exemplaire a séduit les dirigeants de la Liga, qui souhaitent conclure l’affaire au plus vite.

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La famille Kita a déjà anticipé ce transfert. Pour succéder au Portugais, le nom de Maxime Dupé (Nice) circule avec insistance pour le poste de numéro un. Le deal pourrait être scellé dans les prochaines semaines. Il sera libre sur le marché en juin.

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Dans cette nouvelle hiérarchie, Alexis Mirbach montera en grade. Ce dernier montre de très belles qualités. Arrivé de Metz l’été dernier, l’ancien international U19 et U20 a convaincu son staff. Finaliste de l’Euro 2024 avec les Bleuets, il était initialement venu pour apprendre dans l’ombre d’Anthony Lopes et Patrik Carlgren. C’est désormais sur lui que Nantes mise pour l’avenir.