Mercato OM : C’est confirmé, un coach snobe Marseille

Annoncé sur la short-list des dirigeants de l’OM pour la saison prochaine, Sébastien Pocognoli ne viendra pas à Marseille. Le coach belge se sent heureux à Monaco.

Mercato OM : Pocognoli ferme la porte à Marseille

La suite après cette publicité

L’OM devra prospecter ailleurs. Alors que le nom de Sébastien Pocognoli circulait pour succéder à Habib Beye, le technicien belge a tranché : son avenir s’écrit en Principauté. Recommandé par l’agence Classico, le profil plaisait pourtant à Marseille. Mais la rumeur s’éteint aussi vite qu’elle est apparue.

Le coach monégasque a profité de sa dernière conférence de presse pour dissiper les doutes. « Si je veux prolonger ? La question me surprend. Je réponds oui », a-t-il lancé. Pour lui, le succès naît de la durée. Il croit en la structure bâtie sur le long terme. Son souhait est de rester longtemps à Monaco.

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita réussit un nouveau coup XXL

Lire aussi : Mercato OM : Un piston veut claquer la porte

Les dirigeants marseillais devront donc chercher un autre coach. Le Belge ne posera pas ses valises à Marseille. Arrivé en octobre 2025 pour pallier le départ d’Adi Hütter, Pocognoli a rapidement trouvé ses marques. Son passage sur le banc rouge et blanc est déjà significatif.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : C’est terminé pour ce milieu, direction l’Angleterre

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un milieu de terrain

À voir

ASSE : Une cible prioritaire de Saint-Etienne lui échappe

En 37 rencontres, le technicien belge totalise 16 victoires, 9 nuls et 12 défaites. Ce bilan comptable encourage les dirigeants monégasques à maintenir leur confiance. Le mariage entre l’entraîneur et l’ASM semble donc parti pour durer. L’AS Monaco lutte pour valider son ticket pour la Ligue des Champions contrairement à l’OM qui risque de ne disputer aucune compétition européenne la saison prochaine.