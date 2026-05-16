L’incroyable proposition du PSG au Barça pour Fermin Lopez !

En quête d’un renfort créatif au milieu de terrain, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Fermin Lopez. Pour déloger le crack espagnol du Barça, le club parisien a fomenté un plan totalement inédit. Explications.

Mercato : Le PSG surveille Fermin Lopez

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À 23 ans, Fermin Lopez s’impose comme l’un des joueurs les plus efficaces du championnat espagnol, en particulier du FC Barcelone. Sous les ordres de Hansi Flick, il enchaîne les performances solides depuis le début de la saison. Toutes compétitions confondues, Lopez affiche un bilan de 13 buts et 17 passes décisives décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues.

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Tout logiquement, ses statistiques ne laissent pas indifférents d’autres grands clubs européens. En effet, selon les informations du média El Nacional, le Paris Saint-Germain surveille avec attention la situation de Fermin Lopez. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, apprécierait particulièrement sa polyvalence offensive et sa qualité technique dans les petits espaces.

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Luis Enrique verrait d’un bon œil l’arrivée d’un joueur aussi créatif, surtout que Fabian Ruiz pourrait quitter le club cet été. Malgré l’intérêt du Paris SG, ce dossier s’annonce extrêmement compliqué à concrétiser durant l’été. Conscient de la situation, la direction du Paris Saint-Germain réfléchirait à un plan à même de faire craquer les Blaugranas.

Fermin Lopez contre Bradley Barcola ?

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Toujours selon les informations de la presse espagnole, le Paris SG serait prêt à inclure Bradley Barcola ou Lucas Hernandez dans le deal afin de faciliter les négociations avec le Barça en vue d’un transfert de Fermin Lopez. Le profil de Barcola plait au FC Barcelone depuis un moment et le Paris Saint-Germain voudrait en profiter pour proposer un échange gagnant gagnant au club catalan.

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Mais cette option ne semble pas faire effet aux yeux des décideurs barcelonais. En effet, d’après El Nacional, le tout nouveau champion de Liga n’aurait aucune intention de négocier un quelconque départ de Lopez, considéré comme indispensable dans le projet de Hansi Flick.

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Sauf improbable offre impossible à refuser, Fermin Lopez devrait poursuivre son aventure avec son club formateur. Le PSG va donc devoir se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival.