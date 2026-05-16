Mercato FC Nantes : Kita dégote un nouveau coach

Ça bouge au FC Nantes. Les dirigeants nantais auraient trouvé un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Les Kita misent sur Christophe Pélissier

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Le FC Nantes a choisi sa cible. Pour succéder à Vahid Halilhodzic après la chute en Ligue 2, les dirigeants nantais placent Christophe Pélissier en haut de leur liste, selon les informations de But football. Les discussions s’accélèrent ces derniers jours.

Le technicien de l’AJ Auxerre est le nouveau favori. Bien que sous contrat jusqu’en 2027 en Bourgogne, l’entraîneur ne fermerait pas la porte au projet nantais. Actuellement, Pélissier reste concentré sur le maintien de l’AJA. Cependant, l’intérêt marqué de la famille Kita le ferait réfléchir sérieusement à un avenir en Loire-Atlantique.

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La relégation ne l’effraie pas. Même si Auxerre se maintient dans l’élite, le coach pourrait accepter ce défi à l’échelon inférieur. Son profil de bâtisseur séduit la direction du FC Nantes. Christophe Pélissier sait stabiliser les vestiaires sous pression et reconstruire des groupes compétitifs. Pour Nantes, attirer un tel expert après une descente est une bonne idée.

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Les Kita veulent agir vite. Après une saison catastrophique, le club cherche à éviter l’enlisement sportif durable en Ligue 2. Le choix du futur coach doit donc garantir une relance immédiate de la machine nantaise. Grâce à sa solide expérience du football français, Christophe Pélissier apparaît comme le candidat idéal pour mener ce chantier.