Mercato OM : Un départ inattendu prend forme après Benatia !

L’OM a officialisé le départ de Medhi Benatia de son poste de directeur du football, ce samedi soir. Un départ qui pourrait entraîner un transfert inattendu au sein de l’effectif marseillais.

Mercato OM : Un gros coup de Benatia vendu cet été ?

La suite après cette publicité

Recruté l’hiver dernier en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros, Quinten Timber ne sait pas de quoi sera fait son avenir à la fin du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, le milieu central de 24 ans dispose d’un avenir incertain à l’OM, où des ventes seront nécessaires pour équilibrer les comptes en l’absence de qualification pour la Ligue des Champions 2026-2027.

Lisez aussi : Mercato OM : Après Quinten Timber, un autre milieu arrive

À voir

Mercato LOSC : Le prochain club d’Olivier Giroud connu !

L’international néerlandais a apporté de la densité dans l’entrejeu marseillais au point d’être considéré comme un futur cadre de l’effectif phocéen. Mais le manque de Ligue des Champions la saison prochaine pourrait contraindre le président Stéphane Richard et son futur directeur sportif à sacrifier plusieurs joueurs importants, dont Quinten Timber.

Surtout que des prétendants toqueraient déjà à la porte pour lui. En effet, selon les informations relayées ce dimanche par le journal L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait déjà reçu des offres pour son numéro 27, qui est évalué autour de 20 millions d’euros. Seulement six mois après son arrivée à l’OM, Timber serait ouvert à un départ avec une envie de découvrir la Premier League, où évolue son frère Jurriën du côté Arsenal.

Lire la suite sur l’OM

Mercato : Rapprochement OM – Dušan Vlahović

‎Mercato OM : 80M€ ! Le jackpot arrive pour Marseille

À voir

PSG : Le groupe de la célébration du titre face au Paris FC

Le prix demandé pour son éventuel transfert pourrait attirer plusieurs clubs lors du prochain mercato estival. À quelques heures d’un choc décisif entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, l’avenir de Quinten Timber dans la citée phocéenne semble déjà s’inscrire en pointillés.