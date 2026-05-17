Mercato LOSC : Le prochain club d’Olivier Giroud connu !

En fin de contrat avec le LOSC le 30 juin prochain, Olivier Giroud s’apprête à découvrir un nouveau projet à 39 ans. Explications.

Mercato LOSC : Olivier Giroud en route pour la Turquie

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Revenu en Europe l’été dernier après une pige aux États-Unis sous les couleurs du Los Angeles FC, Olivier Giroud privilégie une nouvelle aventure exotique pour la suite de sa carrière, puisqu’il ne compte pas encore prendre sa retraite.

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D’après les informations relayées par Transferfeed, le numéro 9 du LOSC Lille aurait d’ores et déjà participé à un premier entretien en visioconférence avec les dirigeants hauts de Bursaspor, récemment promue en deuxième division turque.

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Les discussions entre les deux parties seraient toutefois momentanément suspendues en raison des exigences salariales particulièrement élevées du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, une situation qui contraint la direction du club turc à retravailler sa proposition financière afin de boucler ce dossier majuscule.

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Cette opportunité sur le marché des transferts reste jugée prioritaire par l’écurie turque, bien que l’écart économique demeure l’obstacle majeur à cette heure. Estimé à 1 million d’euros sur la plateforme de référence Transfermarkt, Olivier Giroud a également vu son nom circuler du côté de l’AC Milan ces dernières semaines pour un éventuel retour en Lombardie.

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Le club turc n’est d’ailleurs pas seul sur le dossier, mais il espère rapidement formuler une offre revue à la hausse pour convaincre définitivement l’ancien avant-centre d’Arsenal. Pour rappel, Giroud comptabilise 43 apparitions avec le LOSC Lille cette saison (toutes compétitions confondues), pour 11 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée.