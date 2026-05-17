PSG : Le groupe de la célébration du titre face au Paris FC

Le PSG a dévoilé un groupe de 21 joueurs retenu par Luis Enrique pour la rencontre de la 34e et dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC, ce dimanche soir, au Stade Jean Bouin.

Le groupe du PSG avec 5 Titis face au Paris FC

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Couronné champion de France après sa victoire face au RC Lens mercredi passé (2-0), le PSG va être célébré ce dimanche soir sur le terrain du Paris FC, à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs.

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Pour cette dernière répétition avant la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest, l’entraîneur du Paris Saint-Germain va composer sans cinq joueurs majeurs. Blessés, Willian Pacho, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou, qui ont repris l’entraînement individuel, sont forfaits pour ce derby parisien.

Par contre, Luis Enrique pourra compter sur le retour de Warren Zaïre-Emery et Kang-In Lee. Touché au dos contre le Bayern Munich, Zaïre-Emery avait été laissé au repos pour les deux derniers matchs du PSG contre le Stade Brestois (1-0) et le RC Lens (0-2).

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Quant à l’international sud-coréen, il a le déplacement à Lens en raison d’un choc reçu à la cheville gauche lors du dernier match de la saison au Parc des Princes contre les Brestois. Comme lors des trois derniers matchs de la bande à Marquinhos, plusieurs titis ont été convoqués par Luis Enrique, notamment Dimitri Lucea, Bilal Laurendon.

Le groupe du PSG

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Gardiens : Safonov, Marin, Laurendon

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Cordier, Lucea

Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Dro Fernandez, Mayulu, J.Neves

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Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye.