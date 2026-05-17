Mercato : Le Marocain Souffian El Karouani à l’OL

Bientôt la fin en Eredivisie néerlandaise pour l’arrière gauche Souffian El Karouani. L’Olympique Lyonnais s’est mis sur les rangs pour l’attirer en Ligue 1 à la fin de son contrat cet été.

Mercato : Après Nimègue et Utrecht, Souffian El Karouani vers l’OL

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Formé au NEC Nimègue où il a débuté sa carrière avec 110 matchs, El Karouani pourrait découvrir la Ligue 1, un nouveau championnat pour sa carrière, notamment avec les approches de l’OL. En effet, selon l’entourage de l’international marocain aux 6 sélections, les Gones penseraient à lui pour blinder leur défense.

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Actuel sociétaire du FC Utrecht, où il évolue depuis 2023, l’arrière gauche de 25 ans sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Sa direction a multiplié les offres en interne pour le prolonger, mais le natif de Bois-le-Duc (Pays-Bas) souhaite découvrir un autre football.

Le FC Séville, en Liga, est déjà sur les rangs, mais Lyon a la cote au sein de son entourage. L’OL veut reconstruire son couloir gauche et pense, pour ce faire, à un joueur capable de répondre aux attentes sans trop de frais. El Karouani a la particularité de réaliser des projections offensives malgré une solidité défensive. Son profil athlétique et son expérience européenne en font un des joueurs les plus vus du mercato estival en approche.

Michele Kang devra faire une offre salariale importante

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Sa valeur marchande est présentement de 15 millions d’euros et c’est ce qui fait de son éventuel transfert gratuit une affaire pour Paulo Fonseca. Le technicien portugais espère capitaliser sur cette fin de saison des Lyonnais pour préparer la saison prochaine.

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La balle est désormais dans le camp de Michele Kang, très attendue sur ce marché des transferts. La patronne des Gones doit proposer un contrat avec un salaire intéressant au Marocain. Avec l’absence d’indemnité de transfert dans ce dossier, le deal sera toujours favorable aux Gones.