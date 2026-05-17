Coup de tonnerre ! Xabi Alonso, nouvel entraîneur de Chelsea

Comme annoncé par la presse ces derniers jours, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur de Chelsea. Le club londonien a officialisé la nouvelle ce dimanche.

Mercato : Xabi Alonso pose ses valises à Chelsea pour 4 ans

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Au lendemain de la défaite de Chelsea en finale de la Cup contre Manchester City, le club londonien a officialisé la signature de Xabi Alonso comme nouveau manager des Blues. Libre depuis son départ du Real Madrid en janvier passé, le technicien espagnol débarque à Londres avec un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 203.

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Présenté ce dimanche matin, l’ancien joueur de Liverpool arrive dans un club en quête de stabilité et de résultats après plusieurs saisons irrégulières. Il prendra officiellement ses fonctions à partir du 1er juillet.

« Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur de l’équipe masculine. L’Espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, après avoir signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Figure parmi les plus respectées du football moderne, Alonso arrive à Chelsea fort d’une solide expérience d’entraîneur au plus haut niveau européen, avec le Real Madrid et le Bayer Leverkusen, où il a mené le club allemand à son premier titre de champion.

Sa nomination témoigne de la confiance du Club dans son large éventail d’expériences, la qualité de son coaching et de son modèle de jeu, ses qualités de leader, son caractère et son intégrité, autant d’éléments qui ont été déterminants dans la décision de lui confier la direction de la prochaine étape du parcours de Chelsea », annonce le club anglais dans un communiqué publié sur son site officiel. De son côté, l’ancien coach du Bayer Leverkusen n’a pas caché sa joie pour ce nouveau défi.

Xabi Alonso annonce déjà la couleurs aux fans de Chelsea

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Dans une première réaction, relayée par le site officiel de Chelsea, Xabi Alonso a confié son plaisir de s’installer sur le banc des Blues. Lors de sa présentation, le manager de 44 ans a donné le ton en déclarant : « Chelsea est l’un des plus grands clubs de football au monde et je suis extrêmement fier de devenir l’entraîneur de ce grand club. »

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Il a également mis l’accent sur la vision commune avec ses nouveaux dirigeants : « d’après mes échanges avec le groupe de propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser régulièrement au plus haut niveau et de se battre pour des trophées. »

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Xabi Alonso a ensuite souligné le potentiel de son effectif et la philosophie qu’il souhaite instaurer dans son groupe : « l’effectif regorge de talent et ce club de football possède un potentiel énorme… Désormais, l’accent est mis sur le travail acharné, la construction d’une culture saine et la conquête de trophées. »