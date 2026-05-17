Mercato : Le nouveau Manuel Neuer à l’ASSE grâce à Boakye ?

Alors que Gautier Larsonneur ne fait pas l’unanimité, l’ASSE veut un nouveau gardien de but cet été. Dans cette optique, les Verts ciblent un portier autrichien déjà comparé à la légende Manuel Neuer du Bayern Munich. Et Augustine Boakye pourrait jouer un rôle crucial dans ce dossier.

Mercato : L’ASSE à la lutte pour un crack autrichien

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Pas encore assurée de monter en Ligue 1 la saison prochaine, l’ASSE continue de scruter le marché des transferts en vue de la succession de Gautier Larsonneur. D’après le Daily Mail, le club stéphanois s’est positionné sur un jeune portier méconnu du grand public, mais déjà comparé à un certain Manuel Neuer, l’immense portier du Bayern Munich et de la sélection d’Allemagne.

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En effet, le site britannique assure que l’AS Saint-Étienne penserait à Nikolas Polster. Àgé de 23 ans, le dernier rempart autrichien évolue à Wolfsberger AC, l’une des formations phares de son pays. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Nikolas Polster pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de la part de l’ASSE lors du prochain mercato estival, après l’avoir supervisé à plusieurs reprises depuis le début de la saison.

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Toujours selon la même source, Wolverhampton et le Celtic Glasgow seraient aussi intéressés par le natif de Vienne. Attendu dans le groupe du sélectionneur de l’Autriche, Ralf Rangnick, pour la Coupe du Monde 2026, Polster pourrait crever l’écran et se révéler à l’Europe, ce qui pourrait compliquer la tâche à l’AS Saint-Étienne. Mais les Verts peuvent compter sur l’apport de leur milieu offensif Augustine Boakye dans ce dossier.

Augustine Boakye pour convaincre Nikolas Polster ?

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Face à la concurrence, qui s’annonce rude sur cette piste, l’ASSE possède un atout non négligeable : Augustine Boakye. En effet, l’ailier de Sainté pourrait bien jouer un rôle indirect important. Car l’international ghanéen connaît parfaitement Wolfsberger, son ancien club, où Nikolas Polster s’est imposé comme l’une des grosses révélations de la saison.

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Déterminé à disputer la prochaine Coupe du Monde, le jeune portier autrichien a fortement impressionné en Bundesliga autrichienne, au point d’être récemment appelé en sélection nationale. Un profil qui colle parfaitement à la nouvelle stratégie stéphanoise.

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Grand, performant sur sa ligne, moderne dans sa relance et capable de sécuriser sa défense dans les moments chauds, Polster représente exactement le type de gardien recherché par le board de Kilmer Sports Ventures. Mais l’ASSE devra se montrer très convaincante, puisque la formation ligérienne est loin d’être seule sur le dossier.