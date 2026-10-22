Accueil - Mercato RC Lens - Bruges-Lens (3-0) : 19 tirs, zéro but, le RC Lens puni en C1

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Dix-neuf tirs, sept cadrés, un poteau, et pas un seul but. Le RC Lens a pris une leçon d’efficacité mercredi soir au stade Jan-Breydel : battu 3-0 dans ce Bruges-Lens, le Racing concède son deuxième revers en Ligue des champions, huit jours après celui face au Sporting Portugal.

Bruges-Lens : quarante-cinq minutes lensoises sans récompense

La première période appartient aux Sang et Or. Ivanovic trouve le poteau d’une frappe enroulée dès la 14e minute. Juste avant la pause, Kadile voit sa frappe sauvée sur la ligne par Spileers (41e), puis sa tête détournée par le gardien Sommer (43e).

Le scénario bascule dans le temps additionnel. Risser repousse une tentative de Tresoldi, Vanaken suit et ouvre le score. Cinq minutes après la reprise, Seys double la mise sur un service de Forbs, et ce même Forbs termine le travail à la 72e. Bruges a gardé le ballon (57 %), Lens a tiré presque deux fois plus, et les expected goals donnaient un match serré (2,46 contre 2,08). Seul le réalisme a fait la différence.

À voir

Juventus-Stade Rennais : sans Lepaul, Haise joue gros à Turin

Lire aussi : Bruges-Lens : heure, chaîne et défense rebâtie sans Gradit

Ce que dit Cahuzac après la défaite du RC Lens à Bruges

Pour Yannick Cahuzac, tout s’est joué aux extrémités du terrain : « Les deux surfaces. Parce qu’on arrive à se créer des occasions, mais sans concrétiser nos moments forts. » Le constat vaut aussi derrière : « On a l’impression que, dès que l’adversaire a une situation, on est en danger. »

L’entraîneur lensois s’est aussi expliqué sur Florian Thauvin, laissé sur le banc au coup d’envoi et entré à la 58e. Pas de sanction : « C’est vraiment une décision qu’on a prise ensemble. Il commençait à fatiguer. » Odsonne Édouard est lui aussi entré en jeu, sans parvenir à changer le cours de la rencontre.

Fumigènes du parcage lensois : l’UEFA peut sanctionner

Une autre facture pourrait arriver. Vers la 28e minute, des fumigènes lancés depuis le parcage des supporters lensois vers le public belge ont provoqué une courte interruption. Le règlement disciplinaire de l’UEFA réprime l’usage d’engins pyrotechniques, le plus souvent par des amendes infligées au club.

Sportivement, Lens reste à 3 points, ceux de la victoire arrachée contre le Slavia Prague lors de la première journée. Le prochain rendez-vous européen aura lieu à Bollaert face à Côme, le 4 novembre. Pour viser une place parmi les 24 premiers, qualificative pour les barrages, un succès à domicile vaudrait très cher.

À voir

Vente de l’OM par McCourt : ce qui est vrai, ce qui circule

Lire aussi : RC Lens mercato : Édouard, zéro but et un salaire énorme