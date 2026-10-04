Accueil - Mercato RC Lens - Stade Bollaert-Delelis : capacité, histoire et rachat par le RC Lens

Le stade Bollaert-Delelis compte 38 223 places, pour une ville d’environ 33 000 habitants. Construit par la Compagnie des mines de Lens et inauguré en 1933, il a reçu la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2016. Depuis décembre 2025, il appartient au RC Lens, l’un des rares clubs français propriétaires de leur enceinte.

Un stade né de la Compagnie des mines

La Compagnie des mines de Lens décide en 1931 de bâtir un stade pour son club. Sous la direction de l’ingénieur Gustave Spriet, le chantier mobilise plusieurs centaines de chômeurs et déplace plus de 80 000 m³ de terre. Le « stade des Mines » est inauguré le 18 juin 1933. Il prend en 1936 le nom de Félix Bollaert, président de la Compagnie, mort cette année-là.

Le nom d’André Delelis s’y ajoute le 28 septembre 2012. Maire de Lens pendant plus de trente ans et ministre dans le premier gouvernement de Pierre Mauroy, il avait sauvé le club après le retrait des Houillères, à la fin des années 1960.

À qui appartient le stade Bollaert-Delelis ?

En 1974, les Houillères cèdent le stade à la Ville de Lens pour un franc symbolique. Le club en devient locataire, puis titulaire d’un bail emphytéotique de 50 ans au début des années 2000. Le 21 mai 2025, le conseil municipal approuve sa cession au RC Lens, qui s’engage à conserver le nom du stade et ceux des tribunes, selon le communiqué publié par le club.

L’acte est signé le 14 décembre 2025, pour 27 millions d’euros, alors qu’une première estimation dépassait 40 millions. Le nom est garanti pour au moins vingt ans. Un recours déposé par l’opposition municipale du Rassemblement national était pendant devant le tribunal administratif. Le club rejoint Lyon et Auxerre parmi les propriétaires de leur stade.

Stade Bollaert-Delelis : capacité, histoire et rachat par le RC Lens 6

Capacité et records du stade Bollaert-Delelis

Après les travaux de l’Euro 2016, la capacité est fixée à 38 223 places. Le record d’affluence date d’avant le passage au tout assis : 48 912 spectateurs pour Lens-OM (2-1) le 15 février 1992, avec des buts de Roger Boli et Francis Gillot, face à un OM où jouait son frère Basile.

À voir

Stade Rennais-Auxerre : Une cascade de forfaits avant le duel

En 2025-2026, la moyenne en Ligue 1 approchait 37 900 spectateurs, soit un stade rempli à plus de 99 % selon les chiffres de la saison. Les abonnements étaient plafonnés à 28 500, et les rares places libérées ont été tirées au sort parmi les inscrits en liste d’attente.

Lire aussi : RC Lens : Benjamin Parrot explique le choix des 7 M€ investis

Coupe du monde 1998, Euro 2016 et rugby

Pour la Coupe du monde 1998, trois tribunes sont reconstruites et toutes les places deviennent assises. Le stade accueille six matchs, dont Espagne-Bulgarie (6-1) et le huitième de finale France-Paraguay du 28 juin, gagné 1-0 sur le but en or de Laurent Blanc.

Les travaux de l’Euro 2016, d’abord chiffrés à 111 millions d’euros puis ramenés autour de 70 millions, préparent quatre rencontres, dont Angleterre-Pays de Galles (2-1) et le huitième de finale Croatie-Portugal (0-1 après prolongation). Le rugby y a joué trois matchs de la Coupe du monde 2007, dont Angleterre-États-Unis.

Les Corons, les tribunes et les projets

À la mi-temps, le stade entonne « Les Corons » de Pierre Bachelet, un rituel que le film « Bienvenue chez les Ch’tis » a fait connaître au grand public en 2008. Les quatre tribunes portent les noms de figures du club : Henri Trannin, Élie Delacourt, Max Lepagnot, et Tony Marek, qui abrite le kop.

À voir

Derby du Nord Lens-Lille : bilan, records et dates 2026-2027

Le 12 février 2026, le directeur général Benjamin Parrot a présenté un projet pour porter le kop Marek de 4 200 à environ 6 000 places debout, sans nouvelle tribune et sous réserve de l’accord du ministère de l’Intérieur. Or le public lensois figure parmi les plus encadrés de France par les mesures de restriction, avec ceux du PSG, de l’OM, de l’ASSE et de l’OL. Le club prévoit aussi un musée. Le stade se trouve à cinq minutes à pied de la gare de Lens et partage ses parkings avec le Louvre-Lens.

Lire aussi : RC Lens : Arthur Chateau succède à Platini à la direction commerciale

Questions fréquentes sur le stade Bollaert-Delelis

Quelle est la capacité du stade Bollaert-Delelis ?

38 223 places, pour une ville d’environ 33 000 habitants.

À qui appartient le stade Bollaert-Delelis ?

Au RC Lens, depuis la signature de l’acte de vente le 14 décembre 2025, pour 27 millions d’euros.

Pourquoi le stade s’appelle-t-il Bollaert-Delelis ?

En hommage à Félix Bollaert, président de la Compagnie des mines de Lens, et à André Delelis, ancien maire de Lens, ajouté en 2012.

Quel est le record d’affluence du stade de Lens ?

48 912 spectateurs pour Lens-OM, le 15 février 1992. Toute l’actualité du club est sur notre page RC Lens.