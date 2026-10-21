Accueil - Mercato RC Lens - Bruges-Lens : heure, chaîne et défense rebâtie sans Gradit

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Le RC Lens débarque en Belgique avec une défense amputée. Ismaëlo Ganiou et Jonathan Gradit ne joueront pas Bruges-Lens, ce mercredi soir au stade Jan Breydel, pour la troisième journée de la phase de ligue. Pour Lens en Ligue des champions, ce rendez-vous oppose deux équipes à égalité de points.

Bruges-Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi de Bruges-Lens est programmé à 21 h. En France, la rencontre est diffusée en direct sur Canal+, via sa chaîne Canal+ Foot.

Gradit blessure : pourquoi il reste à Lens

Lors de la dernière séance avant le départ, Gradit n’a pas rejoint le groupe. Le défenseur de 33 ans a travaillé à part avec Vincent Lannoy, préparateur physique du club. Le staff n’a pas voulu prendre de risque avec une gêne musculaire.

Yannick Cahuzac a donné un calendrier précis mardi en conférence de presse : « Jonathan a repris en individuel, il devrait réintégrer le groupe jeudi. » Même horizon pour Ganiou, touché au genou gauche à Troyes samedi (1-3) : « Ismaëlo aussi, il devrait aussi pouvoir reprendre à ce moment-là. » La contusion est jugée sans gravité. Les deux défenseurs ne manquent donc que le voyage en Belgique, pas la suite du championnat.

Les autres absences pèsent plus lourd. Abdallah Sima, blessé à la cuisse, espère revenir le mois prochain. Maik Nawrocki, opéré du genou, est parti pour rater une grande partie de la saison. Seule éclaircie : Ruben Aguilar, touché lui aussi à Troyes, s’est entraîné normalement, et Nidal Celik comme Souleymane Sagnan font leur retour dans le groupe de 23.

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Quelle composition probable pour Lens à Bruges ?

Rien n’est officiel avant la publication des feuilles de match. Le scénario le plus cité fait glisser Matthieu Udol dans l’axe, à gauche d’un trio complété par Samson Baidoo et Antonio. Une charnière inédite, étrennée sur la pelouse d’un adversaire européen. Jean-Clair Todibo est déclaré apte, mais pas forcément pour 90 minutes.

Composition probable de Lens : Risser ; Antonio, Baidoo, Udol ; Abdulhamid, Haidara, Cuisance (ou Titraoui), Skoras (ou Todibo) ; Thauvin, Édouard, Ivanovic.

Lens en Ligue des champions : un duel direct au classement

Les deux clubs comptent 3 points après deux journées. Bruges pointe au 20e rang, Lens au 21e. Les Sang et Or ont battu le Slavia Prague (3-2) avant de tomber contre le Sporting (0-2). Les Belges, eux, ont fait chuter l’Inter. Dans une phase de ligue où seuls les huit premiers filent directement en huitièmes et où les places 9 à 24 mènent aux barrages, un succès à l’extérieur permettrait au club artésien de distancer un rival direct. Le club, dont le palmarès s’est surtout construit en France, n’a jamais atteint les huitièmes de finale de la C1.

Ivan Leko ne s’y trompe pas. L’entraîneur brugeois a salué le travail sans ballon des Lensois : « Peut-être même celle qui possède le meilleur pressing », a-t-il glissé à propos de l’équipe nordiste. Il juge ce match plus piégeux qu’il n’y paraît, juste après la victoire contre l’Inter. Cahuzac, lui, a prévenu : « On va les prendre très au sérieux. » Toute l’actualité du club est à suivre dans notre rubrique RC Lens.

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