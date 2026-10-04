Accueil - Mercato RC Lens - Palmarès du RC Lens : le titre de 1998, la Coupe 2026 et le Trophée

Le palmarès du RC Lens est resté longtemps maigre pour un club de cette ferveur. Un titre de champion de France en 1998, une Coupe de la Ligue en 1999, puis plus rien de majeur pendant 27 ans. L’année 2026 a bouleversé le palmarès du RC Lens. En trois mois, les Sang et Or ont gagné leur première Coupe de France et leur premier Trophée des champions.

Le titre de champion de 1998 au palmarès du RC Lens

Le seul titre de champion du club est acquis le 9 mai 1998, lors de la 34e et dernière journée, par un nul 1-1 à Auxerre. Lens et Metz finissent à égalité avec 68 points, et la différence de buts tranche en faveur des Lensois (+25 contre +20). L’entraîneur, Daniel Leclercq, vivait sa première saison sur le banc. Lens termine la saison avec 21 victoires, 5 nuls et 8 défaites.

Le palmarès du RC Lens compte aussi six places de dauphin : 1956 derrière Nice, 1957 derrière Saint-Étienne, 1977 derrière Nantes, 2002, 2023 à un point du PSG avec 84 points, puis 2026, six points derrière Paris.

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Coupe de France : trois finales perdues avant le sacre de 2026

Lens a perdu ses trois premières finales : contre Lille en 1948 (3-2 à Colombes), contre Saint-Étienne en 1975 (2-0 au Parc des Princes) et contre le PSG le 2 mai 1998 (2-1), lors du premier match officiel joué au Stade de France.

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Le 22 mai 2026, au Stade de France, l’équipe de Pierre Sage bat Nice 3-1 devant environ 76 000 spectateurs. Florian Thauvin, élu homme du match, ouvre le score, Odsonne Édouard double la mise et Abdallah Sima conclut après l’égalisation niçoise de Djibril Coulibaly. Lens devient le 35e vainqueur différent de l’épreuve, selon la Fédération française de football, l’année de ses 120 ans.

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Coupe de la Ligue et Trophée des champions

Le 8 mai 1999, au Stade de France, une tête de Daniel Moreira offre la Coupe de la Ligue à Lens contre Metz (1-0). En 2008, le club perd la finale de la même compétition contre le PSG (2-1), sur un penalty de Bernard Mendy en fin de match.

Battu par le PSG en 1998 lors de sa première participation au Trophée des champions, Lens prend sa revanche le 16 août 2026 à Bollaert : 1-0, but de Florian Thauvin, malgré une infériorité numérique dès la 39e minute. Ce trophée, le premier du genre au palmarès du RC Lens, est gagné sous la direction de Dino Toppmöller.

Les autres lignes du palmarès du RC Lens

Le club a été champion de deuxième division en 1937, 1949, 1973 et 2009. Il a gagné la Coupe Charles-Drago en 1959, 1960 et 1965, et la Coupe Intertoto en 2005 contre le CFR Cluj (1-1, 3-1).

Le parcours européen des Sang et Or

Aucune Coupe d’Europe ne figure au palmarès du RC Lens. Le meilleur parcours reste la demi-finale de la Coupe UEFA 2000, perdue contre Arsenal (1-0 à Londres, 2-1 à Lens). En 1977, Lens avait aussi renversé la Lazio en Coupe UEFA : battu 2-0 à Rome, il s’était imposé 6-0 après prolongation à Bollaert.

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En Ligue des champions, Lens a battu Arsenal deux fois : 1-0 à Wembley en novembre 1998, puis 2-1 à Bollaert le 3 octobre 2023. La saison 2026-2027 est sa quatrième participation à la compétition, ouverte par une victoire 3-2 à Prague contre le Slavia.

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Palmarès du RC Lens : les questions fréquentes

Combien de titres le RC Lens a-t-il gagnés ?

Le palmarès du RC Lens compte un championnat de France (1998), une Coupe de France (2026), une Coupe de la Ligue (1999) et un Trophée des champions (2026), sans compter les titres de deuxième division et les coupes mineures.

Quand le RC Lens a-t-il gagné la Coupe de France ?

Le 22 mai 2026, 3-1 contre Nice au Stade de France. C’était sa quatrième finale.

Le RC Lens a-t-il déjà gagné une Coupe d’Europe ?

Non. Son meilleur parcours est la demi-finale de la Coupe UEFA 2000 contre Arsenal.

Combien de fois le RC Lens a-t-il été vice-champion de France ?

Six fois : 1956, 1957, 1977, 2002, 2023 et 2026. L’actualité du club est sur notre page RC Lens.