RC Lens mercato : Édouard, zéro but et un salaire énorme

Quatorze buts la saison dernière, aucun depuis la reprise. Au RC Lens, mercato d’hiver en ligne de mire, un nom ressort déjà : Odsonne Édouard. L’avant-centre de 28 ans, lié au club jusqu’en juin 2028, avait pourtant tout refusé l’été dernier pour rester dans l’Artois. Trois mois plus tard, son avenir à Bollaert n’a plus rien d’évident.

RC Lens mercato : le dossier Édouard rouvert après sept matchs blancs

En 245 minutes réparties sur sept matchs, dont deux comme titulaire, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets ni délivré la moindre passe décisive. Le contraste avec son premier exercice sang et or est brutal. Recruté à l’été 2025 pour un peu moins de 4 millions d’euros, l’ancien attaquant de Crystal Palace avait planté 14 buts toutes compétitions confondues, dont 12 en Ligue 1.

Ce passage à vide tranche avec le printemps qu’il venait de vivre. Le 22 mai, au Stade de France, il avait inscrit le deuxième but lensois (42e) en finale de la Coupe de France contre Nice (3-1), la première remportée par le club. Dans la foulée, il déclinait une convocation d’Haïti, le pays de ses parents, pour la Coupe du monde. « Je ne me sentais pas légitime de jouer cette Coupe du monde. Si je dois la jouer, je dois la mériter », avait-il expliqué.

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Le parcours du joueur explique aussi l’attachement qu’il porte au club. Formé au Paris Saint-Germain, révélé au Celtic Glasgow, avec lequel il a soulevé plusieurs titres de champion d’Écosse, il avait ensuite traversé des saisons plus discrètes en Angleterre, entre Crystal Palace et un prêt à Leicester. Lens lui a rendu un statut de buteur de Ligue 1 et une place en Ligue des champions, ce qui pèse dans sa décision de rester.

Reste la question de son salaire, estimé à environ 180 000 euros bruts par mois, prime liée à la qualification en Ligue des champions comprise. Pour un joueur qui ne marque plus, la somme devient un sujet.

Rien ne laissait prévoir ce scénario fin août. Le Stade Rennais avait ouvert des discussions avec la direction lensoise et lui proposait une hausse de salaire. Ipswich et Hull, deux promus de Premier League, s’étaient aussi manifestés, tout comme un club de Serie A et un autre de Liga. Édouard a dit non à tout le monde. Il voulait disputer la Ligue des champions avec Lens.

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La préparation a tout compliqué. Lors du match amical perdu contre Sunderland (0-2) début août, il était sorti touché aux adducteurs. S’y sont ajoutés des soucis d’ordre privé, évoqués publiquement par Yannick Cahuzac, qui assure l’intérim sur le banc depuis le départ de Dino Toppmöller en septembre. « Odsonne a eu quelques problèmes personnels pendant la préparation estivale », a reconnu l’entraîneur avant le déplacement à Troyes. Avant d’ajouter : « Il retrouve petit à petit sa forme. Je suis confiant sur son état de forme. »

Odsonne Édouard peut-il quitter Lens cet hiver ?

Rien n’est acté. Son avenir pourrait être réévalué en janvier, mais le staff espère d’abord le voir retrouver son niveau. Avec un contrat qui court jusqu’en 2028, le club garde la main sur un éventuel transfert.

Le calendrier pourrait d’ailleurs lui offrir une dernière fenêtre. Abdallah Sima, blessé à la cuisse avec le Sénégal, est indisponible jusqu’à la fin novembre. Son absence couvre huit rencontres au calendrier, dont trois en Ligue des champions face au Sporting, au Club Bruges et à Côme. Autant d’occasions pour Édouard de rappeler pourquoi il a eu raison de rester. S’il reste muet jusqu’à Noël, le mercato du RC Lens pourrait bien commencer par lui.

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