Accueil - Mercato RC Lens - Histoire du RC Lens : de la place Verte de 1906 à la Coupe de France

L’histoire du RC Lens démarre en 1906 sur la place Verte, au cœur d’une ville qui vit au rythme des puits de mine. Il faudra 92 ans au club pour décrocher son premier titre de champion de France, en 1998, et 120 ans pour soulever sa première Coupe de France, en mai 2026. Entre les deux, les Sang et Or ont connu trois descentes, un actionnaire défaillant et un public qui n’a jamais quitté Bollaert.

Pourquoi le RC Lens joue en sang et or

Le Racing Club lensois naît en 1906 sur la place Verte, aujourd’hui place de la République. Jules Van de Weigh en est le premier président, Carlos Douterlungne l’autre fondateur, et le premier siège se trouve dans le café tenu par le frère de ce dernier. Les statuts sont déposés à la sous-préfecture de Béthune le 18 octobre 1907. Les premières couleurs sont le vert, pour la place, et le noir, pour le charbon, selon le récit des origines publié par le club.

Le sang et or apparaît en 1924. Son origine reste discutée : certains y voient un rappel du drapeau espagnol, en souvenir de l’occupation espagnole de l’Artois, d’autres une symbolique liée à la mine. La Compagnie des mines de Lens prête les premiers terrains, puis fait construire le stade qui deviendra Bollaert, inauguré le 18 juin 1933.

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Les mines, le professionnalisme et la crise de 1969

Le Racing passe professionnel en 1934, en deuxième division. Le club vit longtemps grâce aux Houillères. Leur retrait, en 1969, manque de l’emporter : l’équipe dispute la saison 1969-1970 en amateur. Le maire André Delelis s’engage alors pour sauver le club, et la ville rachète le stade pour un franc symbolique en 1974. Le nom RC Lens est adopté en 1969.

Les années 1970 offrent au club ses premières grandes soirées européennes. En Coupe UEFA 1977-1978, battus 2-0 à Rome par la Lazio, les Sang et Or s’imposent 6-0 après prolongation à Bollaert, dont quatre buts dans les trente dernières minutes.

Gervais Martel, le président du titre de 1998

Gervais Martel prend la présidence en 1988 et installe le club dans le haut du tableau. Dix ans plus tard, l’équipe de Daniel Leclercq est sacrée à la différence de buts devant Metz lors de la dernière journée, une première dans l’histoire du championnat.

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Cette génération enchaîne avec la Coupe de la Ligue 1999, puis une demi-finale de Coupe UEFA en 2000, perdue contre Arsenal.

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Descentes, faillite d’actionnaire et rachat par Oughourlian

Le club descend en 2008, en 2011 et en 2015. En 2013, l’homme d’affaires azerbaïdjanais Hafiz Mammadov entre au capital, mais ne verse pas les fonds promis. En 2016, Joseph Oughourlian, fondateur du fonds Amber Capital, reprend le club via sa holding Solferino, avec l’Atlético de Madrid comme actionnaire minoritaire jusqu’à fin 2017. Gervais Martel, président pendant 24 ans au total, laisse la place.

Haise, Sage et l’année 2026

Remonté en Ligue 1 en 2020, le Racing change de dimension avec Franck Haise. En 2022-2023, l’équipe termine deuxième avec 84 points, record du club, et retrouve la Ligue des champions. Will Still puis Pierre Sage prennent la suite.

La saison 2025-2026 est la plus riche depuis 1998. Deuxième de Ligue 1, le club artésien remporte aussi sa première Coupe de France, le 22 mai, face à Nice. Pierre Sage reçoit le trophée UNFP du meilleur entraîneur, puis quitte le club.

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Dino Toppmöller, nommé en juin, ajoute un premier Trophée des champions en août. Il est pourtant remercié mi-septembre, après un début de championnat raté, et remplacé par un ancien joueur, Yannick Cahuzac. À la trêve, l’équipe avait gagné son premier match de Ligue des champions à Prague mais pointait au 15e rang de Ligue 1 avec 4 points.

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Les records de l’histoire du RC Lens

Éric Sikora, défenseur du club de 1985 à 2004, détient le record de matchs officiels avec 589 apparitions. Ahmed Oudjani est le meilleur buteur en championnat avec 93 ou 94 buts selon les décomptes, à hauteur de Maryan Wisniewski dans certaines sources. En 1943, Stanislas Dembicki aurait marqué 16 buts lors d’un 32-0 contre Auby-Asturies en Coupe de France.

Questions fréquentes sur l’histoire du RC Lens

En quelle année le club lensois a-t-il été fondé ?

En 1906, sur la place Verte, sous le nom de Racing Club lensois.

D’où viennent les couleurs sang et or ?

Ces couleurs sont adoptées en 1924. La thèse la plus citée renvoie au drapeau espagnol, mais leur origine exacte reste discutée.

Qui est le joueur le plus capé de l’histoire du RC Lens ?

Éric Sikora, avec 589 matchs officiels entre 1985 et 2004.

Qui entraîne les Sang et Or cette saison ?

Yannick Cahuzac, nommé à la mi-septembre 2026 après le départ de Dino Toppmöller. Toute l’actualité du club est sur notre page RC Lens.