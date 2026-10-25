Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Barça-Real Madrid : heure, chaîne et Diomandé sans Vinicius

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Le Barça-Real Madrid se joue ce dimanche 25 octobre à 21h00, heure de Paris, au Spotify Camp Nou, pour la 10e journée de Liga. En France, le Clasico est diffusé sur Disney+. Ceux qui espéraient un nouveau duel entre Jules Koundé et Vinicius Junior devront patienter : aucun des deux ne foulera la pelouse ce soir.

Barça-Real : quelle heure et quelle chaîne pour le Clasico ?

Coup d’envoi à 21h00. Le Barça-Real Madrid sur Disney+ se regarde dans l’espace ESPN de la plateforme, sans pass football à ajouter : l’offre Standard avec publicité suffit. Omar Da Fonseca sera au micro. Disney+ partage les droits de la Liga avec DAZN jusqu’en 2029, les abonnés de DAZN ont donc intérêt à consulter leur programme avant le coup d’envoi.

Vinicius suspendu, Koundé blessé à la cheville

Le Brésilien paie son geste du 10 octobre face à Villarreal, quand il a tiré les cheveux du milieu canadien Nathan Saliba. Quatre matchs de suspension en Liga. Le Clasico est le deuxième de la série, mais la sanction ne le prive pas de Ligue des champions.

Côté catalan, Hansi Flick a confirmé samedi le forfait de Koundé, touché à la cheville gauche à Séville. Le latéral des Bleus n’est pas le seul à manquer à l’appel. Dani Olmo, blessé mardi contre le PSG, Eric García, Andreas Christensen et Roony Bardghji sont également indisponibles. Le Real se présente sans Rodrygo, Ferland Mendy ni Raúl Asencio.

Yan Diomandé, un premier Clasico et un record de Vinicius à portée

L’absence de Vinicius libère le couloir gauche, et le nom qui revient dans la presse madrilène est celui de Yan Diomandé. L’Ivoirien, né à Abidjan le 14 novembre 2006, disputera son premier Clasico à trois semaines de ses 20 ans. Recruté cet été à Leipzig, il a justement puni son ancien club en Ligue des champions mercredi.

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Un but ce soir le placerait juste derrière Vinicius dans un classement que le Brésilien domine : le plus jeune joueur du Real à avoir marqué contre le Barça en Liga, à 19 ans et 233 jours, en mars 2020. José Mourinho, lui, n’a pas dévoilé son onze.

Mbappé, Tchouaméni, Camavinga et Konaté : les Français du Real

Sans Koundé, c’est dans le vestiaire visiteur qu’il faudra chercher les Bleus. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ibrahima Konaté figurent dans le groupe de 23. Konaté devrait être associé en défense centrale à Antonio Rüdiger ou Dean Huijsen, Tchouaméni tenir le milieu. Mbappé, privé de son complice brésilien, portera seul la pointe de l’attaque.

Un Barça invaincu en Liga, mais bousculé à Paris

Le Barça reçoit avec 27 points, neuf victoires en neuf journées. Le Real, troisième, en compte six de moins. Un succès catalan porterait l’écart à neuf points avant novembre, une victoire madrilène le ramènerait à trois. Seule ombre au tableau : les hommes de Flick ont pris quatre buts mardi au Parc des Princes (4-2). Mbappé et Diomandé auront observé la séquence de près. Retrouvez toute l’actualité des grands clubs dans notre rubrique football européen.

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