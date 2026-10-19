Mercato PSG : Arsenal peut oublier Kvaratskhelia

Arsenal cherche toujours un ailier gauche de tout premier plan, et le nom de Khvicha Kvaratskhelia du PSG revient dans ses rumeurs mercato. Gilles Grimandi, qui a porté le maillot des Gunners avant de recruter pour eux en France, n’y croit pas une seconde. Dans ce dossier du mercato PSG de l’hiver, l’argent ne fera pas bouger Paris.

Mercato PSG : pourquoi Grimandi ferme la porte d’Arsenal à Kvaratskhelia

Double champion d’Angleterre avec Arsenal (1998 et 2002), auteur de 169 matchs sous le maillot londonien entre 1997 et 2002, Grimandi est resté ensuite dans l’ombre du club comme recruteur en France jusqu’en 2019, avant de rejoindre la direction technique de l’OGC Nice. Il connaît les deux côtés de la table de négociation. Son jugement sur l’ailier géorgien tient en un mot.

« Ce garçon est spécial. Il est spécial parce qu’il est toujours bon dans les grands matchs », a-t-il expliqué ce lundi. Il le range parmi les meilleurs du monde à son poste pour sa capacité à jouer « dans n’importe quelle équipe d’Europe », Arsenal compris.

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Sur la faisabilité d’un transfert de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien milieu français est catégorique : « Je ne pense pas qu’ils le feront. » Le club de la capitale, poursuit-il, « a une masse salariale énorme et n’a besoin d’aucun argent ». Sans obligation de vendre, Paris n’a tout simplement pas de prix à fixer.

Budapest, le souvenir qui pèse encore à Londres

Arsenal sait mieux que personne ce que vaut le Géorgien dans un match couperet. Le 30 mai dernier, en finale de la Ligue des champions à la Puskás Arena de Budapest, Kvaratskhelia a obtenu le penalty de l’égalisation après une faute de Cristhian Mosquera, pénalty transformé ensuite par Ousmane Dembélé (1-1). Paris a conservé son titre aux tirs au but avec le raté de Gabriel au-dessus de la barre.

Robert Pires avait lâché juste avant cette finale : « J’aurais aimé qu’il signe à Arsenal ! » Cinq mois plus tard, un autre ancien Gunner dresse le même constat. Avec moins de nostalgie et beaucoup plus de réalisme.

Un ailier contesté au PSG, mais pas à vendre

Le raisonnement de Grimandi va plus loin qu’une simple question de moyens. Le début de saison de Kvaratskhelia est moins tranchant, au point que Désiré Doué lui a été préféré pour le Classique. Le club a aussi recruté cet été Mika Godts pour 55 millions d’euros, un profil proche. Sur le papier, le PSG aurait de quoi libérer un ailier.

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Grimandi voit les choses autrement. Pour lui, le Géorgien sera indispensable au printemps, quand se décident les titres. Ce n’était pas le cas de Bradley Barcola, que Paris se montrait plus disposé à laisser filer.

Barcola, justement. Arsenal a abandonné la piste quand le prix de l’international français est tombé : 123 millions de livres sterling. Pour Kvaratskhelia, nommé pour le Ballon d’Or 2026 et sous contrat jusqu’en juin 2029, la facture serait au moins aussi lourde, à supposer qu’un prix existe. Recruté à Naples en janvier 2025 pour environ 70 millions d’euros hors bonus, il a depuis soulevé deux Ligues des champions avec Paris, et une prolongation jusqu’en 2030 ou 2031 était évoquée à la rentrée.

Arsenal FC : un côté gauche toujours en chantier

Les Gunners n’ont pourtant pas chômé cet été. Ezri Konsa, Bruno Guimarães et Christos Tzolis sont arrivés, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli sont partis. Vinicius Junior, un temps cité, a prolongé au Real Madrid. Le résultat reste bancal à gauche : Tzolis blessé, Eberechi Eze a dépanné face à Nottingham Forest, et c’est Noni Madueke, entré en jeu, qui a offert la victoire.

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Prochain rendez-vous mercredi sur la pelouse du Bayern Munich, en Ligue des champions. Le club londonien y avancera sans l’ailier qu’il rêve d’aligner, et les échos du mercato du PSG ne lui laissent guère d’espoir pour les prochaines fenêtres.

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