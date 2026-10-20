Notes PSG-Barça (4-2) : Doué brille, Hernandez récompensé

Luis Enrique avait surpris tout le monde en titularisant Lucas Hernandez à gauche. Le défenseur lui a rendu la confiance avec le but du 2-1, de la tête, à la 72e minute. Dans un match fou au Parc des Princes, le PSG a battu le FC Barcelone 4-2 grâce à un Désiré Doué impliqué sur deux buts. Voici les notes PSG Barça, joueur par joueur.

Les notes du PSG : Doué et João Neves au-dessus du lot

Safonov (6) : sauvetage capital devant Fermín López juste avant la pause (41e). Deux buts encaissés, sur des actions bien construites.

sauvetage capital devant Fermín López juste avant la pause (41e). Deux buts encaissés, sur des actions bien construites. Hakimi (7) : le Marocain a pesé offensivement tout le match sur son couloir, où Anthony Gordon a souvent perdu le ballon face à lui.

le Marocain a pesé offensivement tout le match sur son couloir, où Anthony Gordon a souvent perdu le ballon face à lui. Marquinhos (5,5) : un match sans éclat, conclu par une sortie à l’heure de jeu au profit d’Ilya Zabarnyi (59e).

un match sans éclat, conclu par une sortie à l’heure de jeu au profit d’Ilya Zabarnyi (59e). Pacho (6) : c’est lui qui repousse le ballon après l’arrêt de Safonov devant Fermín López. Solide, sans plus.

c’est lui qui repousse le ballon après l’arrêt de Safonov devant Fermín López. Solide, sans plus. Lucas Hernandez (8) : la bonne surprise du soir. Préféré à Zaïre-Emery et Digne pour remplacer Nuno Mendes, il a tenu son couloir et marqué de la tête sur un service de Doué. Remplacé à la 79e.

la bonne surprise du soir. Préféré à Zaïre-Emery et Digne pour remplacer Nuno Mendes, il a tenu son couloir et marqué de la tête sur un service de Doué. Remplacé à la 79e. João Neves (8) : passe décisive pour l’ouverture du score, et une activité de tous les instants au milieu.

passe décisive pour l’ouverture du score, et une activité de tous les instants au milieu. Vitinha (7) : c’est lui qui redonne l’avantage à Paris (81e), deux minutes après l’égalisation de Lamine Yamal.

c’est lui qui redonne l’avantage à Paris (81e), deux minutes après l’égalisation de Lamine Yamal. Fabian Ruiz (7) : Joan García l’a privé de but à la demi-heure. L’Espagnol a fini par se faire justice à la 87e en scellant le 4-2.

Joan García l’a privé de but à la demi-heure. L’Espagnol a fini par se faire justice à la 87e en scellant le 4-2. Désiré Doué (8,5) : l’homme du match. Il ouvre le score à la 38e, sert Hernandez pour le 2-1 et oblige Cancelo à le stopper par une faute dès la 17e.

l’homme du match. Il ouvre le score à la 38e, sert Hernandez pour le 2-1 et oblige Cancelo à le stopper par une faute dès la 17e. Dembélé (non noté) : sorti sur blessure peu après le premier quart d’heure, remplacé par Ferran Torres. Une inquiétude pour la suite.

sorti sur blessure peu après le premier quart d’heure, remplacé par Ferran Torres. Une inquiétude pour la suite. Kvaratskhelia (6) : un poteau dès la 2e minute, puis plusieurs frappes repoussées par Joan García. Il a manqué de réussite. Remplacé par Akliouche (59e).

un poteau dès la 2e minute, puis plusieurs frappes repoussées par Joan García. Il a manqué de réussite. Remplacé par Akliouche (59e). Remplaçants : Ferran Torres (6) a buté sur Joan García (25e). Zabarnyi, Akliouche, Zaïre-Emery et Mayulu sont entrés trop tard ou trop peu pour être notés.

Les notes du Barça : Xavi Espart et Yamal surnagent

Joan García (6,5) : quatre buts encaissés, et pourtant le meilleur Barcelonais en première période, avec une série d’arrêts devant Dembélé, Doué, Ferran Torres, Fabian Ruiz et Kvaratskhelia.

quatre buts encaissés, et pourtant le meilleur Barcelonais en première période, avec une série d’arrêts devant Dembélé, Doué, Ferran Torres, Fabian Ruiz et Kvaratskhelia. Xavi Espart (7) : titularisé à droite en raison des absences de Koundé et Eric Garcia, le jeune latéral égalise à la 55e après un une-deux avec Fermín López. Remplacé par Balde (74e).

titularisé à droite en raison des absences de Koundé et Eric Garcia, le jeune latéral égalise à la 55e après un une-deux avec Fermín López. Remplacé par Balde (74e). Cubarsí (4) : une frappe arrêtée par Safonov en début de match, puis une soirée compliquée dans une défense percée quatre fois.

une frappe arrêtée par Safonov en début de match, puis une soirée compliquée dans une défense percée quatre fois. Gerard Martín (4) : incertain avant la rencontre, il a tenu sa place sans jamais rassurer.

incertain avant la rencontre, il a tenu sa place sans jamais rassurer. Cancelo (3,5) : averti dès la 17e pour une faute sur Doué, il n’a jamais trouvé la solution face à lui.

averti dès la 17e pour une faute sur Doué, il n’a jamais trouvé la solution face à lui. Marc Bernal (5) : lancé au milieu à la place de Rodri, il a cédé sa place à l’heure de jeu.

lancé au milieu à la place de Rodri, il a cédé sa place à l’heure de jeu. Pedri (5,5) : quelques bonnes inspirations, pas assez pour tenir le milieu parisien. Remplacé par Gavi (60e).

quelques bonnes inspirations, pas assez pour tenir le milieu parisien. Remplacé par Gavi (60e). Dani Olmo (non noté) : titulaire surprise, il sort touché à la 27e après un duel avec Vitinha.

titulaire surprise, il sort touché à la 27e après un duel avec Vitinha. Lamine Yamal (7) : le Catalan a été le plus dangereux, et il a ramené son équipe à 2-2 à la 79e.

le Catalan a été le plus dangereux, et il a ramené son équipe à 2-2 à la 79e. Anthony Gordon (3,5) : régulièrement dépossédé du ballon face à Hakimi, il n’a rien apporté devant.

régulièrement dépossédé du ballon face à Hakimi, il n’a rien apporté devant. Raphinha (5) : son retour au Parc des Princes n’a pas ressemblé à ses grandes soirées parisiennes. Remplacé par Adeyemi (60e).

son retour au Parc des Princes n’a pas ressemblé à ses grandes soirées parisiennes. Remplacé par Adeyemi (60e). Remplaçants : Fermín López (6,5) a servi Xavi Espart sur l’égalisation et forcé Safonov à un arrêt. Rodri, Gavi, Adeyemi et Balde n’ont pas changé le cours du match.

PSG-Barça : deux blessés qui comptent avant le week-end

Le pari de Luis Enrique sur Hernandez, décidé sans Nuno Mendes, a payé. Le reste de la soirée laisse en revanche deux inquiétudes. Côté parisien, la sortie précoce d’Ousmane Dembélé devra être évaluée dans les prochains jours. Côté catalan, Dani Olmo, qui venait enfin de retrouver le chemin des filets contre le Betis, est sorti touché à cinq jours du Clasico face au Real Madrid. Paris enchaîne, lui, une troisième victoire en trois journées de Ligue des champions. Retrouvez toute l’actualité du club sur notre rubrique PSG.

Lire aussi : Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e