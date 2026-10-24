Accueil - PSG mercato - Mercato : Les vérités de Neymar sur son passage au Paris SG

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Neymar a passé six ans au PSG. La star brésilienne avait éclaboussé de son talent ses premières années dans le club de la capitale. Si bien que l’ancien attaquant du Barça pense que le prime de sa carrière était lors de son aventure en France.

Mercato : « Pour moi, mes meilleures périodes ont été au PSG »

Alors qu’il mène une fin de carrière loin des projecteurs à Santos, rythmée par des blessures et quelques coups de sang, Neymar ne brille plus autant qu’en Europe. Au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain, l’international brésilien a éclaboussé les pelouses de son talent et reste l’un des joueurs les plus marquants de sa génération.

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Au cours d’une interview accordée à la chaîne Youtube Davoo Xeineize, l’actuel joueur de Santos a pu se remémorer un instant ses exploits en Catalogne et dans l’Hexagone. Interrogé sur la meilleure période de sa carrière, Neymar a répondu qu’il était la meilleure version de lui-même lors de son passage au PSG. L’attaquant de 34 ans a ensuite expliqué pourquoi il mettait son passage à Paris au-dessus de celui au FC Barcelone lorsqu’il formait la « MSN » avec Lionel Messi et Luis Suarez.

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« Pour moi, mes meilleures périodes ont été au Paris Saint-Germain, quand j’ai rejoint le club. Je sais que les gens se souviennent de ma période à Barcelone, quand je formais le trio MSN, et tout ce que j’ai accompli avec l’équipe, mais je pense que la meilleure version de Neymar est apparue au Paris Saint-Germain. Là-bas, j’avais de la force, de la vitesse et de l’intelligence, et je suis devenu capable de connaître tous les détails du terrain », a expliqué le compatriote de Marquinhos.

Neymar au PSG, une symphonie inachevée

Arrivé en août 2017 en provenance du FC Barcelone contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar a remporté 10 titres avec le Paris SG, mais a échoué à remporter la Ligue des Champions. Malheureux finaliste en 2020, il ne faisait pas partie des héros de 2025 et 2026.

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Lors de son passage dans la capitale, le natif de Mogi das Cruzes a affiché des statistiques impressionnantes : 118 buts et 70 passes décisives en 173 matches. Il est à l’heure actuelle le quatrième meilleur buteur de l’histoire du club. Lorsque Ney avait enfilé pour la première fois la tunique jaune du club francilien contre Guingamp en Ligue 1, il avait ébloui la rencontre par son aisance technique avec le ballon (et par un but marqué ainsi qu’une passe décisive délivrée).

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L’aventure parisienne aura ensuite duré six ans, avec des hauts, comme des titres de champions de France, et des bas, avec des désillusions en C1 et des blessures à répétition. En août 2023, il a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Al-Hilal contre une enveloppe de 90 millions d’euros.