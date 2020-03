Dijon FCO Mercato : Mounir Chouiar fait tourner pas mal de têtes

Auteur d'une excellente première saison sous les couleurs du Dijon FCO, Mounir Chouiar pourrait bien ne pas faire de vieux os en Bourgogne. Certains clubs, et pas des moindres, pourraient ainsi passer à l'action lors du prochain marché des transferts.

Deux gros clubs français sur Mounir Chouiar

Contraint de passer par les barrages l'an dernier - victoire contre le RC Lens (1-1, 3-1) - pour conserver sa place en Ligue 1, le Dijon FCO va tout faire pour vivre une fin de saison moins stressante. Performante à domicile, la formation de Stéphane Jobard est seizième du Championnat à dix journées de la fin et possède trois points d'avance sur le 18e, le Nîmes Olympique.

Et pour s'éviter des sueurs froides, Dijon comptera sur le talent d'un joueur qui était en plein progrès avant une blessure à la cheville puis l'interruption de la Ligue 1, en l'occurrence Mounir Chouiar. Auteur de huit buts et de deux passes décisives toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 21 ans restait notamment sur une grosse performance réalisée sur la pelouse des Girondins de Bordeaux le 15 février dernier.

Auteur d'un doublé ce jour-là, l'ancien joueur du RC Lens avait montré l'étendue de son talent et démontré qu'il était l'une des pièces maîtresses d'un DFCO qui pourrait cependant bien devoir se séparer de son jeune joueur dès cet été.

En effet, Le Quotidien du Foot révèle que plusieurs clubs seraient sur les tablettes de Mounir Chouiar en vue de la saison prochaine. Si des clubs anglais - Watford, Bournemouth et Crystal Palace - et espagnols - Eibar et le Real Valladolid - seraient sur les rangs, la menace pour Dijon pourrait bien venir de France puisque l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux auraient également un oeil sur l'international Espoirs français (1 sélection).

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club bourguignon, la valeur marchande du joueur est estimée à 8 millions d'euros par Transfermarkt.