Vente de l'OM : McCourt et Eyraud cachent-ils la vérité ?

Il a beau expliquer qu'une vente de l’OM n’était pas à l'ordre du jour, Jacques-Henri Eyraud ne semble pas avoir convaincu le milieu des affaires. Dans son édition de ce mardi, L’Equipe assure détenir des informations selon lesquelles l’Olympique de Marseille serait en vente et que le prix est même déjà fixé.

Vente de l'OM : une action vraiment planifiée ?

De récentes rumeurs faisaient état d’une possible vente de l’OM. Jacques-Henri Eyraud (le président de l'Olympique de Marseille) s’était dépêché de démentir ces rumeurs en les qualifiant de "fake news". Pourtant, ce mardi, la possibilité d'une vente de l'OM revient dans les médias. Selon les informations du quotidien sportif, « le son de cloche est bien différent dans le milieu des fusion-acquisitions et des banquiers d’affaires » des démentis du président phocéen. Un proche du dossier aurait même confié : « L'OM peut être vu comme un actif liquidable. Après, l'intérêt du propriétaire est de le cacher et les démentis se succéderont jusqu'à ce qu'un acteur intéressant se présente ».

250 millions d’euros pour racheter l’OM ?

Le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud n’ont pas pu empêcher une fuite sur le prix qu’il faudrait mettre sur la table pour racheter l’Olympique de Marseille. En effet, le journal assure tenir d’un proche du propriétaire américain que ce dernier est disposé à céder le club olympien contre 250 millions d’euros, dont 150 millions d’euros pour les passifs.