FC Nantes : Gourcuff évoque ses retrouvailles avec Lorient

Publié le 07 novembre 2020 à 08:00

Le FC Nantes se rend sur la pelouse du FC Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Cette rencontre est particulière pour Christian Gourcuff. Le coach du FCN a passé 25 ans sur le banc des Merlus.

La sortie surprenante de Christian Gourcuff sur son retour à Lorient

Le FC Nantes va tenter de se remettre de son revers contre le PSG (0-3) dimanche. Actuel 17e de Ligue 1, le FCN se déplace sur la pelouse du FC Lorient (16e) pour la 10e journée de Ligue 1. S’il s’agit d’une rencontre entre deux mal classés, ce match est surtout un moment de retrouvailles pour Christian Gourcuff. Le coach des Canaris a officié pendant 25 ans (1982-1986, 1991-2001 et 2003-2014) sur le banc de Lorient. Néanmoins, celui qui dirige aujourd’hui le FC Nantes ne semble pas emballé par ce retour au Moustoir. « Moi, j’ai tourné la page. C’est un autre club que celui que j’ai connu. Il faut être positif et ne pas ressasser le passé, sinon, c’est une perte d’énergie et ça n’amène pas grand-chose », a déclaré le coach du FCN cité par Ouest France.

Un nouveau retour à Lorient dans les tuyaux ?

Dans sa sortie, Christian Gourcuff a également levé un pan de voile sur son avenir. Le technicien de 65 ans entend retourner à Lorient une fois qu’il prendra sa retraite. « C’est particulier car je reviens près de chez moi. C’est là où je vais me retirer aussi par la suite », a indiqué l’entraîneur de Nantes. Arrivé au FCN en 2019, il est dans la dernière année de son contrat avec le club des bords de l’Erdre. Dans une sortie sur France Bleu Loire, il avait annoncé qu’il voulait finir sa carrière d’entraîneur à la Jonelière. « Le FC Nantes sera mon dernier club », avait-il assuré. Un retour en Bretagne semble donc imminent pour Christian Gourcuff.













Par Ange A.